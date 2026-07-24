SEN兒童訓練中心男董事疑違商品條例被捕　海關收21宗舉報涉80萬

海關今日（24日）拘捕一間兒童發展中心的一名36歲本地男董事，他涉嫌於銷售訓練課程時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》，他現時正接受調查。海關公布截至今日，共收到21宗舉報，當中涉及預繳而未使用課程的費用總共約80萬港元。



涉事為特殊學習需要（SEN）學童提供行治療的私人機構「星兒發展中心」。《香港01》本周二（21日）報道，鏈斷裂而宣布停運，該中心董事突稱被詐騙，資金約70名家長預繳逾140萬元，至今未獲通知退款及復課安排。



海關督察（不良營商手法調查第一組）陳亮（中）表示，截至今日海關共收到21宗舉報，當中涉發預繳而未使用課程的費用總共約80萬港元。（林子慰攝）

海關撿走證物調查。（林子慰攝）

海關撿走證物調查。（林子慰攝）

海關撿走證物調查。（林子慰攝）

海關：宣稱7月13日或之前交代復課及後續安排 至今未兌現

海關督察（不良營商手法調查第一組）陳亮表示，在7月8日一間位於荔枝角的兒童發展中心，向顧客稱因資金周轉問題，會於7月9日起停運，並宣稱會於7月13日或之前交代復課及後續安排，但有關安排至今未兌現。

海關其後接到市民舉報，指購買了中心的課程，但由於中心停運，未能兌現，在對涉案的商戶進行調查後，發現其在停業前仍以優惠價格推銷課程，吸引顧客預繳學費，懷疑機構涉嫌違反《商品說明條例》。

涉事教育中心為專為特殊學習需要（SEN）學童提供行治療的「星兒發展中心」，位於長沙灣環薈中心。（馮文傑攝）

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正調查案件 籲受影響消費者報案

陳亮指，在今日的行動中，拘捕了中心一名36歲本地男董事，他現時正接受海關調查。截至今日，海關共收到21宗舉報，當中涉及預繳而未使用課程的費用總共約80萬港元。案件仍在調查當中，海關會繼續調查中心在停業前的營運和財政狀況，呼籲受影響的消費者盡快向海關報案。

「星兒發展中心」門上貼上了海關7月20日發出的公告，指正就中心疑突然結業展開調查。(馮文傑攝)

海關：初步了解關閉因近一至兩年出現財政問題

海關表示，公司有商業登記，也沒有分店，大概有6至7年歷史，初步了解的關閉原因是公司近一至兩年出現財政問題。

陳亮指，根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，若意圖不供應有關服務或沒有合理理由相信能夠在指定或合理時間內提供有關服務，即屬違法，一經定罪最高可罰款50萬元，及監禁5年。

消委會接12宗投訴 最高一宗涉款$17.5萬

消委會表示，截至今日(24日)下午5時，共接獲12宗有關「星兒發展中心」的投訴，個案總共涉及744,400元，當中金額最高的一宗涉及175,000元。