粵車南下今起擴至大　約170輛車到港　陳美寶稱打風無損旅客雅興

「粵車南下」入境市區部份今日起擴展至9個大灣區城市，機管局同時推出「易泊遊」服務。運輸及物流局局長陳美寶出席旅客歡迎儀式時表示，粵車南下每日預約名額由100個增加到200個，雖然今日會打風，但都無損內地駕駛人士的雅興，料有約170輛車到香港。她續指，當局期望明年第一季爭取擴展措施至廣東省21個城市，方便兩地交流及車流往來。



「粵車南下」及「易泊遊」旅客歡迎儀式今日（25日）舉行。(洪芷菁攝）

「粵車南下」及「易泊遊」旅客歡迎儀式今日（25日）舉行，陳美寶表示，「粵車南下」政策自去年推出後，市區部份的預約出行總車次已經超過9,000次，而新擴展版推出後，近期登記抽籤申請超額3倍，非常理想，當中有6成申請來自新增的5個城市。

她指，粵車南下每日預約名額由100個增加到200個，雖然今日會打風，但無損內地駕駛人士的雅興，料有約170輛車到香港。她指，當局期望明年第一季爭取擴展措施至廣東省21個城市，方便兩地交流及車流往來。

香港運輸及物流局局長陳美寶表示，雖然可能未來會打風，但都無損內地駕駛人士的興致，預料有大約170輛車的家庭會到香港。(洪芷菁攝）

就有颱風「紅霞」逐漸趨近本港，會否考慮延長旅客車輛的逗留時間，她表示，以「易泊飛」口岸停車場為例，大約一半家庭會留兩至三日；而入市區部分，九成旅客會留一至兩日，約一成會留到三日，她認為這個逗留時段合適。

如果遇到突發情況或惡劣天氣，她指香港大部分公交同口岸服務都會維持正常，會透過電子渠道發放清晰資訊，確保訪港旅客玩得暢順又安心。

首批使用「易泊遊」服務的旅客唐先生，今早由廣州自駕經港珠澳大橋來港，一家六口計劃去迪士尼樂園遊玩。(洪芷菁攝）

首批使用「易泊遊」服務的旅客唐先生，今早由廣州自駕經港珠澳大橋來港，一家六口計劃去迪士尼樂園遊玩。(洪芷菁攝）

稱粵車司機違規個案只屬零星

被問及會否將計劃擴展至其他通關口岸，避免內地旅客「兜路」問題，陳美寶指，港車北上同粵車南下政策的目標是「用好港珠澳大橋」，明白社會上都有不同意見，例如希望擴大每日名額、新增更多城市，甚至在過關口岸提供進一步便利，署方會密切檢視，並同廣東省同相關口岸繼續商討。

她亦指，非常關注道路使用者的安全，目前廣東省有23個車輛查驗中心，即將會增至28個，目標是覆蓋大灣區9個城市，每個至少有一個。她相信透過科技同預早發放資訊，可以有效防止違規，而政策實施半年多，「整體違規個案只係零星」，執法單位已迅速跟進處理，情況令人接受，並會繼續加強監察各方面。

另外，機場運行執行總監姚兆聰表示，「易泊飛」服務讓旅客可以自駕從內地或澳門前往港珠澳大橋，再從機場乘坐飛機。該服務自2025年11月啟用後，已有約5,000架車次及3萬名旅客經「易泊飛」由香港出發前往其他國家。