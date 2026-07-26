颱風紅霞．公共服務｜入境處生死及婚姻登記處現暫停服務

【颱風紅霞／颱風諾爾／熱帶氣旋／移動路徑／天文台／HKO】熱帶氣旋紅霞襲港，天文台今日（26日）凌晨1時發出9號風球，在早上近6時，紅霞由強颱風減弱為颱風，天文台將於早上7時10分改發8號風球，不過大部份公共服務仍然暫停。



▼7月26日打風公共服務消息▼

颱風紅霞7月26日清晨6時集結在香港天文台之東北約80公里，中心附近最高持續風速每小時145公里。（天文台圖片）

颱風紅霞7月26日清晨移入廣東內陸及逐步減弱。（天文台圖片）

【06:22】考試及評核局公布，由於天氣惡劣，原定於今日舉行的澳洲聯邦舞蹈教師協會考試將會改期，有關安排將於稍後公布。

【06:00】環境保護署宣布，因颱風關係，位於將軍澳的新界東南堆填區擴建部分維持關閉，直至另行通告。

【05:32】社會福利署宣布，所有社署轄下福利服務單位、提供小學生課餘託管服務的單位及長者服務中心，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，通常於星期日及公眾假期運作的中心及單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

【05:30】入境事務處宣布，入境事務處轄下各生死及婚姻登記處現暫停服務。

▼7月25日打風公共服務消息▼

受到颱風紅霞下沉氣流影響，7月25日下午天晴酷熱，天文台錄得市區升至34度以上。在旺角街頭，市民及遊客邊行邊要消暑。（梁鵬威攝）

【16:04】海事處接獲香港領港會有限公司通知，由於熱帶氣旋關係，領港服務將會今晚7時30分起暫停。請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。海事處亦提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。

【15:20】政府宣布，由於三號強風信號現正生效，原定今晚6時於灣仔金紫荊廣場舉行的降旗儀式將告取消。

【15:00】康樂及文化事務署宣布，由於大浪關係，港島南區的石澳泳灘及大浪灣泳灘；及離島區的長洲東灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

【14:43】土木工程拓展署宣布，梅窩臨時公眾填料接收設施將於下午3時20分停止開放，直至另行通知。

香港迪士尼樂園。（資料圖片/梁鵬威攝）

【13:30】旅遊事務署宣布，今晚8時的「幻彩詠香江」取消。

另外，香港迪士尼樂園度假區宣布，當三號強風信號生效期間，樂園將維持開放並作有限度運作。迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。於三號強風信號生效期間，樂園戶外遊樂設施會暫停運作。

昂坪360亦表示，考慮到賓客安全及纜車服務在三號強風信號下需要暫停運作，決定取消原定於今晚舉行的纜車夜航活動。

【11:54】康樂及文化事務署宣布，由於海面大浪，救生員未能乘坐船隻前往西貢區的廈門灣泳灘執勤，該泳灘的救生服務已經暫停，市民請勿在該泳灘游泳。