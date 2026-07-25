Medicube發聲明否認膠原面霜含禁用蘇丹紅　稱韓國認可機構未檢出

香港海關昨日（24日）提醒市民留意一款不安全、含有禁用成分蘇丹紅（Sudan Red）的膠原面霜，今日（25日），韓國醫學美容品牌MEDICUBE於社交媒體發聲明，反駁海關檢測結果，指其公司相關產品經韓國認可檢測機構檢測 ，未檢出蘇丹紅。



香港海關提醒市民留意一款不安全的膠原面霜，測試結果顯示該款產品含有禁用成分蘇丹紅。（香港海關圖片））

MEDICUBE稱未檢出蘇丹紅 報告已交海關

香港海關昨日（24日）提醒市民留意一款不安全的膠原面霜，測試結果顯示該款產品含有禁用成分蘇丹紅。蘇丹紅屬於化妝品安全技術規範禁用的成分，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）。

海關呼籲市民應停止使用，而商戶如有出售該產品，應立即下架。海關亦發現該款產品的包裝上只附有英文及韓文警告或警誡字句，沒有相關中文警告或警誡字句，涉嫌違反《條例》的附屬法例《消費品安全規例》。

今日（25日），韓國醫學美容品牌MEDICUBE於社交媒體，就有關香港海關檢測結果之相關報道作出聲明反駁。該聲明指，其公司相關產品經韓國認可檢測機構檢測 ，蘇丹紅（Sudan Red）檢測結果為「未檢出」，而相關檢測報告亦已提交予香港海關參考。

韓國醫學美容品牌MEDICUBE於社交媒體，就有關香港海關檢測結果之相關報道作出聲明反駁，指其公司相關產品經韓國認可檢測機構檢測 ，未檢出蘇丹紅。（MEDICUBE Fcaebook 圖片）

公司：就產品標示問題 正檢視現行法例

公司聲明續指，一直遵守各國及地區之品質標準、監管要求及檢測程序， 並一直就相關事項與香港海關保持積極溝通。 截至目前，公司已按要求提交相關資料，而據本公司目前所掌握之情況，香港海關未有進一步安排現場調查。

此外，對於香港海關現正核實之相關事項，公司正持續審慎檢視， 並將一如既往積極配合所需之補充資料、驗證及相關程序。 就產品標示事項，公司亦正詳細檢視香港現行相關法例及規定。 如確認有需要作出調整或完善， 將依法依規積極配合，並妥善處理相關事宜。

聲名又提及，公司將繼續與相關監管機構保持緊密合作， 持續強化品質及安全管理，嚴格遵守各地適用之法例及要求， 全力致力於為消費者提供值得信賴之產品。