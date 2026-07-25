今日新聞8分鐘｜兩漢港鐵口角變肉搏｜長沙灣大廈竹棚大面積崩塌

青山公路平治冒煙起火 六旬司機及時落車

今日（25日）早上9時15分，青山公路青龍頭段100號近豪景花園對開，一輛白色、掛中港車牌的平治私家車突然起火，冒出黑煙。消防員接報到場，約15分鐘後將火救熄；65歲謝姓男司機及時落車，事件中無人受傷。

紅霞風球周日料登惠州至汕尾 天文台研或發更高訊號

【一號戒備信號／熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨／一號風球／三號風球】「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）逼近廣東沿岸，天文台今晚（24日）8時40分發出一號戒備信號，並會考慮在明日（25日，星期六）下午改發3號風球。

天文台表示，預料紅霞較大可能在星期日（26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在明晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性，即發8號風球。

颱風紅霞｜長沙灣道大廈竹棚大面積崩塌 壓相鄰大廈

【三號強風信號／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】熱帶氣旋紅霞（Noul）逐漸逼近廣東東部並已增強成颱風，3號強風信號生效期間，長沙灣發生塌棚架意外。下午4時11分，警方接獲多個報案，長沙灣道750號一大廈地盤，外牆有大幅棚架倒塌，擔心竹枝會擊中行人路構成危險。

網上影片可見，天氣風雨交加，大廈整幅棚架倒塌斷裂，整片竹棚連同防護網順勢向下急速墜落。《香港01》另接獲讀者提供影片，顯示塌下的棚架壓在相鄰的香港紗廠工業大廈天台。記者在現場所見，有消防員及相關人員登上香港紗廠工業大廈天台視察，消防災難應變救援隊（DRRT）亦奉召到場支援。

港鐵車廂MMA 2男疑推撞口角動手乘客觀戰

Facebook群組「將軍澳主場」本周五（7月24日）流傳3段影片，帖主表示事發本周四（7月23日）晚上10時半左右，現場是港鐵觀塘綫往調景嶺站方向，抵達鑽石山站時，「兩個阿叔疑因座位推撞問題突然打架」。

IG留言放炸彈帶槍入迪士尼 20歲男涉炸彈嚇詐被捕

一名20歲青年，日前於社交媒體兩度以英文留言，分別聲稱如果星期一沒有颱風，會將一個炸彈放置在香港某處；又問可否帶全自動步槍進入迪士尼樂園。警方以涉嫌炸彈嚇詐將其拘捕，正調查其留言動機。

薄扶林道城巴座椅藏針刺傷人 警拘51歲婦檢9針

西區薄扶林道昨午（23日）發生巴士藏針傷人案，一名29歲女子乘搭城巴7號線時，遭藏於座椅的縫紉針刺傷送院。警方經調查後，同日晚上以涉嫌「企圖傷人」及「刑事毀壞」，拘捕一名51歲本地女子，並在其住所搜出其他7支同類型、相同長度的針，和另一支同類型但不同長度的針。

清潔工涉燒臘舖偷6500元 稱要請律師、官准押後

清潔工人涉2024年在筲箕灣金華街一間燒臘舖偷取現金6500元，店家指警方原指證據不足，至事件在社交網站公開後，男子事隔兩年被控1項盜竊罪。案件（ESCC1241/2026）今（23日）在東區裁判法院再訊。被告自行應訊，要求押後請律師。裁判官王證瑜准案押後至9月3日，但下令要被告收押。

俄羅斯監獄截「運毒貓咪」 項圈藏毒草叢落網

俄羅斯下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）一間監獄發生「貓咪運毒案」，監獄人員在巡邏時發現一隻貓咪企圖潛入監獄，故將其攔截，其後在牠脖子上頸圈中發現毒品。當局懷疑是有不法份子企圖透過此方式將毒品偷渡給獄中囚犯，涉事貓咪在經過檢查，確認無恙，隨後被放歸野外。