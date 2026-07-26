今日新聞8分鐘｜21歲男颱風期間墮城門河｜男商人因眼神遭圍毆

颱風紅霞首9號風球 21歲青年墮城門河及時上岸

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強颱風紅霞襲港，9號風球一度生效6小時，今日（26日）清晨時份一名青年於沙田墮河，有驚無險。凌晨5時19分，九號烈風或暴風風力增強信號仍然生效期間，警方接獲途人報案，指一名男子在大涌橋路近河畔花園對開，跌落城門河。

據了解，該名男子墮河後及時捉住一條喉，最終成功上岸，沒有受傷，事後由救護車送往沙田威爾斯親王醫院檢查。事主姓鄭（21歲），消息稱，他當時在岸邊賞雨觀浪，期間意外墮河。

颱風紅霞｜汕尾市宣布五停 沃爾瑪蔬菜蛋糕被搶空

【三號強風信號／熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／8號風球】據央視新聞，7月25日8時，颱風「紅霞」中心位於廣東汕尾東南方向約380公里，中心附近最大風力有12級（33米/秒）。預計7月25日夜間至26日早晨，「紅霞」將在香港到廣東惠來一帶沿海登陸。

7月25日，汕尾市防汛防旱防風指揮部發布通告，自25日起在全市範圍內分批實行「五停」，即停課、停工、停產、停運、停業。位於汕尾市香洲路的沃爾瑪門店，距海邊僅200米，有網民分享24日晚間許多民眾前往該店搶購物資備戰颱風的影片。影片顯示，部分貨架上空空蕩蕩，商品幾乎被顧客買光，沃爾瑪門口的熊大雕像更被綁在柱子旁邊避免被大風吹走。

赤鱲角疑失控越線撞冧路牌 鐵騎士昏迷送院搶救不治

赤鱲角發生車禍。今日（25日）晚上8時10分，一輛電單車沿南環路6號，往機場飛機維修區方向行駛期間，意外撞向路牌。38歲黃姓鐵騎士頭部嚴重受傷，陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院搶救，延至晚上9時29分證實不治。

新界南總區交通部特別調查隊第二隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1348與調查人員聯絡。

青衣城禿頭漢持鋸追趕男子 事前疑港鐵站口角結怨

青衣驚見持鋸漢！今日（25日）下午約3時50分，青衣城內有一名男子持鋸追趕另一名男子，途人見狀慌忙報警。警方趕至調查，暫未尋獲兩名涉案男子，案件列「在公眾地方打鬥」，交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。

網上圖片可見，一名年約60歲的禿頭男子，右手持鋸站於路中，一度舉起指向前方。據了解，有港鐵職員曾見兩人口角，隨後進入青衣城打鬥。有目擊者稱，另一名涉案中年漢疑早前意外撞及禿頭男，禿頭男先用袋打對方，中年漢再起飛腳回踢。禿頭男之後從背囊取出鋸追趕中年男，對方逃去，禿頭男最終冷靜地將鋸收入背囊並離開現場。

尖沙咀疑眼神問題 男商人遭圍毆昏迷

打風期間，尖沙咀發生傷人案。今日（26日）凌晨零時許，八號風球仍生效期間，警方接報指，一名36歲楊姓男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧，被人徒手圍毆昏迷，送往伊利沙伯醫院搶救。

消息指，警方懷疑因眼神問題導致今次血案。經進一步調查後，警方在西區拘捕一名46歲姓梁男子，據悉任職財務顧問，涉嫌「傷人」，他現正被扣留調查。拘捕行動仍在進行中，案件交由油尖警區反黑組第三隊接手跟進，並正在追緝兩名年約30至40歲、有黑幫和勝和背景的無業男子。

西環的士司機被殺案稱不信自己是疑犯 被告：有人設局

的士司機在西環東邊街酒店外接載乘客後遭捅頸殺害，涉案無業漢否認謀殺罪，案件(HCCC150/2024)今(24日)在高等法院續審，控方播放被告的錄影會面。被告在會面時以英語發言，他稱10年前從南非來港定居，但在港受到超大規模的監控騷擾。他又指兇案沒有發生，不相信自己是疑犯，認為是遭人設局。警員問什麼人設局，被告回應指很可能是虐待他的秘密警察，警方向他出示影片截圖時，他指圖可能是數碼造假。

仁川機場水貨客插隊 數十人衝櫃枱員工慘被撞傷

韓國仁川國際機場近日接連發生旅客集體插隊亂象，引發外界關注。根據《韓聯社》報導，多名疑似中國代購業者（俗稱「水貨客」）為搶先辦理登機手續，竟在報到櫃枱開放瞬間集體衝刺，不僅無視排隊秩序，還直接鑽過排隊圍欄，引發現場混亂，更造成維持秩序的工作人員受傷。