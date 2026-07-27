東野圭吾離世｜港圖書館小說榜百大獨佔21作品　金庸亦舒後就是他

日本著名作家東野圭吾因大腸癌離世，終年68歲。東野圭吾的小說在香港有大批捧場客，當中從香港公共圖書館借閱量就可見一斑。



香港公共圖書館2025年書籍借閱排行榜「成人外借小說類」首100位，有21本是屬於東野圭吾的，而其作家生涯第100部作品《和魔女共度的七天》在榜中排第13位。值得一提，頭12位作品的作家就只有金庸與亦舒。



東野圭吾的作品在香港亦經常被改編，中英劇團曾於2018 年、2022年及2023年三度將東野圭吾的《解憂雜貨店》改編為粵語舞台劇，扣連香港的人文關懷並探討小人物在大時代的悲歡離合。



《神探伽利略》原作者東野圭吾。（NHK 截圖）

東野圭吾作家生涯第100部作品《和魔女共度的七天》在2025年香港公共圖書館「成人外借小說類」借閱量排第13。（博客來書店網頁）

《和魔女共度的七天》是東野圭吾的第100部作家生涯紀念長篇小說，屬於「拉普拉斯的魔女」系列作，故事結合了少年冒險、警察推理與幻想科學，並帶入現代高科技 AI 監視系統的背景。

《和魔女共度的七天》在2025年香港公共圖書館「成人外借小說類」借閱量排第13，達2853次，是東野圭吾作品借閱量最高，至於頭12位的，不是金庸就是亦舒的作品。

2025年香港公共圖書館「成人外借小說類」借閱榜百大，更有21本是東野圭吾的作品，《和魔女共度的七天》最高以外，排第18的《白夜行》是東野圭吾第二高借閱量的作品，之後三位依次為：《解憂雜貨店》、《迷宮裡的魔術師》及《嫌疑犯X的獻身》。

提到《解憂雜貨店》，中英劇團曾於2018 年、2022年及2023年三度將東野圭吾的《解憂雜貨店》改編為粵語舞台劇，扣連香港的人文關懷並探討小人物在大時代的悲歡離合。