今日新聞8分鐘｜4男的士站混戰粗口橫飛｜赤鱲角男工修機殼墮下亡

青衣城78歲父擸鋸追兒子 疑因家事打鬥雙雙被捕

昨日（25日）青衣城內驚見持鋸漢，下午時分，一名禿頭男子持鋸追趕一名中年漢，途人見狀慌忙報警。有港鐵職員曾見兩人口角，隨後進入青衣城打鬥；另有目擊者稱，中年漢疑意外撞及禿頭男，禿頭男先用袋打對方，中年漢再起飛腳回踢，最終禿頭男取出鋸追趕。

今日（26日）警方表示，上述兩人均已被捕。兩名被捕男子為52歲及78歲，分別涉嫌「在公眾地方打鬥」及「藏有攻擊性武器」，他們為父子關係。

赤鱲角男工維修飛機外殼墮下 昏迷送院不治

今日（27日）早上8時35分，警方接報，赤鱲角南環路80號一間飛機工程公司，一名男工人在維修飛機外殼期間，懷疑失足從一個6米高工作架墮下，頭部受傷流血不省人事。救援人員到場，將62歲姓冼男傷者送往北大嶼山醫院搶救，惜最終證實不治。案件列工業意外處理。

天眼直擊粉紅帽賊潛入自提點 持利器割包裹尋寶

大角咀發生盜竊案。今日（26日）下午1時53分，警方接獲報案，指通州街135號一地舖自提點遭搜掠，懷疑有男子割開店內包裹偷貨。警員到場，發現有近20個包裹被割開、貨物被偷走，現正調查事件。警方將案件列作「爆竊」跟進。

《香港01》記者今午到涉事自提點視察，發現店內貨架及地上有多個快件紙箱被破壞，涉事包裹有明顯被利器𠝹開的開口，露出裡面的貨物，現場混亂不堪、一片狼藉。

4男的士站混戰粗口橫飛 黑衫男挑釁反被連毆10拳

今日（26日）網上瘋傳一段影片，可見在一個相信是機鐵站大堂外的士站，有3名男子指罵一名黑衫眼鏡男，其間粗口橫飛。隨後黑衫男突然動手，嘗試打向其中一名白衫男面部，另外兩人見狀後隨即高呼：「喂！唔好X郁呀，X你老X！」並用手推開黑衫男，此時有穿反光衣人員上前勸阻。

黑衫男情緒激動，再上前挑釁：「乜X嘢呀！」被打的白衫男隨即還擊，用手叉向其頸部。及後兩人不斷互相推撞，另外則兩人在旁邊嘗試拉開黑衫男。惟場面愈演愈烈，黑衫男不斷用手上前推撞男子，白衫男終在忍無可忍之下向黑衫男面部連環狂毆約十拳，黑衫男眼鏡亦被打至飛脫，最終白衫男被拉開制止，影片就此結束。

胡志偉否認尋求庇護 稱獲英「入境保釋」逗留7日

上月30日因「串謀顛覆國家政權罪」罪成而在香港服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，日前抵達英國希斯路機場 （Heathrow airport）一度被扣留，其後入境。美聯社今日（27日）報道，胡志偉受訪時稱他被扣留後准以「入境保釋」(immigration bail）形式逗留當地7日，或於本周三（29日）被遣返。

胡志偉在訪問中否認今次赴英意圖尋求政治庇護，稱自己只打算逗留數月，與家人團聚。他在赴英前因擔心其刑事紀錄會影響入境，故曾與英國相關部門溝通，但抵埗後仍被質疑可能尋求長期居留等其他目的而被扣留。他說，擔心相關入境紀錄可能會影響他未來出行，希望當地能撤銷相關扣留決定，並延長其居留期限。

廣東網約車司機高速路突發疾病 女乘客代駕送院救人

綜合內媒報道，廣東一位博主近日分享一段影片，她在乘坐網約車時司機突發疾病，希望她可以將車開下高速路後離開，女子反而接過方向盤將司機送到附近就醫。影片在社交平台爆紅，獲不少網民點讚。

德州警勇救著火汽車乘客 獲表揚勇敢果斷

美國德州一名警察上月在高速公路上發現一輛汽車起火，火勢迅速漫延，他果斷即時上前支援，及時救出車內乘客，過程相當驚險。

大埔林海山城先租後買 住戶退租後被追討250萬元

地產市場淡靜，發展商近年推出「先租後買」方案吸客，容讓買家先交租、再在指定時期內買樓，樓價可從租金扣回。但在大埔林海山城，至少兩個案聲稱信代理指示，以為可靠寫信退租，但之後被指違反合約，被發展商追討違約金。

一對夫婦2024年2月，以「先租後買」形式，一手買入大埔林海山城的單位。住了大約半年不合心意，聲稱按地產經紀指示寫信退租，被發展商入稟追收250多萬元。連同已支付的租金，合共逾500萬。這對夫婦並非唯一個案，2025年3月，林海山城發展商追收另一業主128萬。有律師表示，租約有利發展商，稱「純粹租就不用租這地方」，提醒市民簽約前要看清楚合約條款。