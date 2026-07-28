法官陳嘉信退休在即　今續就販毒案引導陪審團

近日再被指涉司法抄襲的高等法院法官陳嘉信，昨公布他已於上周按要求申請提早退休，並會於本周五(31日)生效。陳官目前仍在高等法院審理案件，他正審理的一宗販毒案，已審至尾聲，陳官今(28日)引導陪審團，他並提醒陪審團要履行誓言，該陪審團今早約11時半開始退庭商議。料這案很大機會是陳官最後處理的案件之一。



法官陳嘉信本因涉司法抄襲，已申請本周五提早退休，他今仍在高院就販毒案引導陪審團。（資料圖片）

案中兩名被告涉從外地販運毒品來港，在高等法院審訊。(黃浩謙攝)

兩被告涉海外販毒來港

兩名被告：洪大軒(25歲)和黃哲劭(30歲)，被項1項販毒罪，指他們於2019年8月8日，在香港國際機場一號客運大樓連同他人，非法販運危險藥物，即3,273克的液體可卡因及407克的固體可卡因。

兩告被告亦被控1項屬交替控罪的串謀販毒罪，指他們於2019年8月4日至8月8日，在其他地方和香港，和他人串謀非法販毒可卡因。

海關被告所擕紅酒內發現可卡因

陳官今引導陪審團時，覆述次被告自辯時的供詞，提及次被告於涉案時乘搭飛機，由馬來西亞吉隆坡來港，海關在他攜帶的紅酒內發現可卡因。陳官提醒陪審團，除了發表自己意見，亦要聽取他人意見。此外，陪審團要履行誓言，作出真實的裁決。陪審團退庭前，陳官笑言要陪審團交出手機，指在退庭期間不可使用手機。

陳官近日再揭涉司法抄襲

陳官於2023年被揭司法抄襲，他亦因而遭終審法院首席法官張舉能，及高等法院首席法官潘兆初嚴肅訓誡。惟近日上訴庭再揭陳官在2024年，仍有出現司法抄襲情況，其抄襲情況更達95%，令案件需作重審。

陳官退休將於31日生效

首席法官張舉能昨發聲明，指已正式要求陳嘉信提早退休，陳嘉信亦依照要求，上周五提出退休申請。張官基於公眾利益批准該項申請，由7月31日起生效。