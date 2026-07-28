動漫電玩節最後一天人流絡釋不絕　有商戶指受紅霞影響生意少數萬

動漫電玩節今日（28）結束，因颱風紅霞周日（26日）襲港，今年展期少了半日營運日子，有商戶指對生意影響頗大，收入大減數萬元；亦有商戶指受惠於展區增大不跌反升。



動漫節最後一日，入場人數依然眾多。（朱子熙攝）

今天展廳內人流仍絡釋不絕，但入場情況整體暢順，不少訪客均指今年入場安排比往年有改善，展區擴大亦令整到訪體驗更好。

但主要售賣T恤、仿製劍等產品的「墨君文化」負責人朱小姐表示，今年銷情遠不如預期，生意額下跌了數萬元。她說周日上午打風做少半日生意，亦無信心今天餘下時間能追上生意額。

墨君文化負責人則指生意比往年少數萬元。（朱子熙攝）

不少參觀者結伴同行。（朱子熙攝）

她指今年場內人流尚算不錯，自己攤位位置亦比往年好，但「走到這邊的人比上年少」，亦感到小朋友和家長消費力下降，「可能就是不喜歡我們賣的東西吧。」

場內眾多Cosplayer。（朱子熙攝）

蜘蛛俠造型大受歡迎。（朱子熙攝）

不少參觀者到爆旋陀螺攤位對戰。（朱子熙攝）

另一邊廂，主力售賣模型的T-Spark負責人John則指今年生意暴增一倍，人均消費大約300元，他估計主因是今年動漫節「做大咗」，又乘著爆旋陀螺熱潮令動漫節吸引了更多不同客源到訪，舞台表演和活動亦做得比往年出色。

T-Spark 負責人指今年生意增近一倍。（朱子熙攝）

他又指打影響比想像中小，「嗰日晏晝兩點先開，到十點都好多人。」對主辦方安排方面，他稱「當然每年都係有嘢要改進」，例如個別攤位排隊安排仍有待改善，但整體問題不大。

有商戶作「盲盒」買二送二促銷。（朱子熙攝）