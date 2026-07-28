日本熊本縣7.1級地震　東瀛遊旅巴被困熊本高速公路　共15人安全

日本熊本縣當地時間今日（28日）下午約4時27分發生7.1級強烈地震，旅議會表示約有15個旅行團正在九州，共200人安全未受影響；東瀛遊主席禤國全表則指，目前共有7個團在當地，其中一團乘坐的旅遊巴在熊本高速公路行駛期間遇到地震，高速公路因受損暫時封閉，車上約有15名團友因而被困，但所有人安全。



日本熊本縣當地時間今午約4時27分發生7.1級強烈地震，有高速公路因受損暫時封閉。（東瀛遊主席禤國全提供圖片）

日本熊本縣當地時間今午約4時27分發生7.1級強烈地震，有高速公路因受損暫時封閉。（東瀛遊主席禤國全提供圖片）

旅議會︰約有15個旅行團在九州 200人安全未受影響

日本熊本縣當地時間今午約4時27分發生7.1級強烈地震，震央位於熊本地區，震源深度10公里。旅議會總幹事楊淑芬表示，暫時估計約有15個旅行團在九州，涉及約200名旅客，全部人安全，行程亦未受影響。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，暫時估計大約有15個旅行團在九州，涉及約200名旅客，全部安全行程亦未受影響。（資料圖片）

東瀛遊主席禤國全表示，暫時有15名團友因高速公路封閉而行程受阻，目前所有團友安全。（資料圖片）

東瀛遊禤國全︰15名團友被困高速公路 所有人安全

東瀛遊主席禤國全表示，目前共有7個團在九州，總人數大約140人，其中一團乘坐的旅遊巴在熊本高速公路行駛期間遇到地震，高速公路受損暫時封閉，車上約有15名團友因而被困，所有人安全。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，地震期間所有團隊正乘坐旅遊巴前往大分。（資料圖片）

縱橫遊袁振寧︰約60名團友大分旅遊 震感不明顯

縱橫遊常務董事袁振寧表示，暫時有3個團在九州大分旅遊，涉及約60名團友，地震期間所有團隊正乘坐旅遊巴前往大分，由於當地震度只有4級，因此感覺不明顯，暫無特別情況。