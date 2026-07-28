葵涌聚賢美食上海炸醬麵樣本致病桿菌超標8.5倍　須停售和棄置

食物環境衞生署食物安全中心今晚（28日）公布，一個上海炸醬麵樣本被檢出含過量致病菌產氣莢膜梭狀芽孢桿菌，較法例准許上限高出8.5倍，每克含9.5萬，店方已按中心指示停售和棄置有關食品。據悉，該樣本來自葵涌和宜合道202號誼發大廈1樓1A及2號舖「順心糖水聚賢美食」。



被檢出含過量致病菌產氣莢膜梭狀芽孢桿菌的個上海炸醬麵樣本，來自葵涌和宜合道202號誼發大廈1樓1號舖「順心糖水聚賢美食」。（openrice圖片)

食物安全中心發言人，中心從葵涌一間持牌小食食肆抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本每克含9.5萬個產氣莢膜梭狀芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，每克即食食品含超過一萬個產氣莢膜梭狀芽孢桿菌即屬不滿意，即超出上限8.5倍。

發言人說，中心已即時派員到事涉小食食肆調查和抽取食物樣本化驗，並已知會其上述違規事項，該食肆已按中心指示停售和棄置有關食品。中心亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求食肆改善食物烹調流程，以及進行徹底清潔和消毒。

產氣莢膜梭狀芽孢桿菌廣泛分布於自然環境中。大量配製的食物，尤其是已煮熟的肉類和家禽菜式，如在烹煮後長時間放在室溫下冷卻，風險偏高。進食含過量產氣莢膜梭狀芽孢桿菌的食物，可能引致徵狀如腹痛和腹瀉。