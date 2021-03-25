新冠肺炎．最新｜復必泰疫苗暫停　初步確診少於10宗全部有源頭

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 王潔恩 孔繁栩 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-25 06:00

新冠肺炎疫情未息，周三(24日)新增10宗確診，當中6宗是輸入個案，4宗本地個案中，有一宗未知感染源頭。衞生防護中心指，暫錄得少於10宗初步確診個案，主要是輸入個案及有關連本地個案，暫未有無源頭個案。 港府昨日緊急暫停BioNTech復必泰疫苗接種，因為廠方稱涉及藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵（有效期至2021年6月批次 / #210102），有瓶塞少許傾斜。科興疫苗的接種安排則未受影響。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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港府今早（24日）宣布，因應部份復必泰疫苗批次的藥瓶封蓋包裝有瑕疵，即時暫停接種復必泰疫苗安排。（資料圖片/政府新聞處）

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

政府3月24日公布暫停接種復必泰疫苗

【00:01】衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，新增紅磡黃埔花園3期翠楊苑6座，以及柴灣富景花園第7座有確診者居住；而33歲確診男警則居於藍田平田邨平仁樓。

另外，周三再多三間食肆上榜，全部均是源頭不明個案、55歲任職送貨員的男子到訪過。衞生防護中心又指，該男子曾於傳染期到約10戶家庭組裝傢俬。根據患者行蹤更新，55歲男子曾於3月16日、17日、18日、19日及20日分別到過黃大仙譽．港灣6座、將軍澳蔚藍灣畔2座及屯門上源2B座等八個屋苑。

確診大廈食肆｜55歲送貨男行蹤曝光 曾去譽．港灣、海日灣II

▼3月24日患者住所及行蹤▼

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▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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