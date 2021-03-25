新冠肺炎．最新｜第二批科興疫苗今運抵香港　涉約100萬劑

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 王潔恩 孔繁栩 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-25 20:43

新冠肺炎疫情未息，周三(24日)新增10宗確診，當中6宗是輸入個案，4宗本地個案中，有一宗未知感染源頭。衞生防護中心指，暫錄得少於10宗初步確診個案，主要是輸入個案及有關連本地個案，暫未有無源頭個案。 港府昨日緊急暫停BioNTech復必泰疫苗接種，因為廠方稱涉及藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵（有效期至2021年6月批次 / #210102），有瓶塞少許傾斜。科興疫苗的接種安排則未受影響。

【20:40】政府公布，​第二批科興新冠疫苗今日下午順利由北京運抵香港。今日運抵香港的疫苗約有100萬劑，連同上月抵港的100劑疫苗，合計共有約200萬劑科興疫苗運抵本港。

發言人指，工作人員隨即會對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合冷鏈運輸標準及產品規格。

【19:58】衞生署公布，今日收到一宗醫管局呈報的死亡個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。

根據醫管局提供的資料，該宗個案涉及一名59歲男子。他今日於西貢被遠足人士發現失去知覺，由政府飛行服務隊送往東區尤德夫人那打素醫院，搶救無效證實死亡。根據資料，他曾於七日前（即3月18日）在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心，接種復必泰新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

復必泰疫苗｜59歲男七日前打針 今西貢行山被發現無知覺送院死亡

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料調查及評估。衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

據了解，李姓男子獨自行山，估計他從西灣村出發往東壩方向。警方稱，報案人行山至上址，發現身穿灰衫黑褲的事主昏迷倒地，但仍有呼吸。事主由直升機送院，搶救後不治，警方正在聯絡其家人了解事件。

一名59歲男子被發現於西貢麥理浩徑失去知覺，飛行服務隊將他送院後搶救無效。(鄧栢良攝)

【18:30】醫管局發言人表示，截至今日上午九時，過去24小時共有30名確診病人出院。連同一名（個案編號：11417）早前已於3月23日出院的病人，至今共有10 994名確診或疑似病人康復出院。現時共有191名確診病人分別於22間公立醫院及臨時醫院留醫，其中10人情況危殆，8人情況嚴重，其餘173人情況穩定。

【16:43】消息指，教育局正研究放寬復活節假期後中學、小學及幼稚園面授課堂安排，料於學校假期開始前公布。

【14:40】本港今日（25日）錄得9宗確診，沒有源頭不明個案，是相隔4個月後再次無源頭個案「清零」。今日個案中，5宗為輸入個案，全部都是N501Y變種病毒，本港累計有121宗；而健身群組亦增加3人確診。

今錄9宗確診4屬本地個案 URSUS群組增3人 5輸入全為變種病毒

【12:54】2021年香港中學文憑考試(文憑試)於4月23日開考，而核心科目則將於26起開始，考評局繼日前公布更新的《在試場實施的預防措施及應變安排》指引，包括嚴格規定所有考生在赴考前，必須自行量度體溫及填妥健康申報表後，今(25日)進一步講解文憑試的最新安排及防疫措施，包括新增以SMS 發放放榜成績。



考評局又提醒DSE進行期間，考生若居住「圍封」大廈，應盡快聯絡考評局公開資訊中心備案。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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DSE 2021│核心科目4月26日開考 暫定7.21放榜將試行SMS發放成績

【12:41】消息：今增約10宗確診，沒有源頭不明個案 時隔129日以來首次。

【11:14】政府展開新冠疫苗接種計劃，早前出現第一宗接種復必泰疫苗後死亡的個案。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會成員黃志基今早（25日）於電台節目表示，相關死亡個案與疫苗無關。他表示，該個案與之前接種科興疫苗後死亡的個案相似，同樣有心臟病、糖尿病等長期病患，本身屬於高危人士，即使不接種疫苗，其實都有突然病發的機會。

新冠疫苗｜專家委員會：死亡個案與疫苗無關 不接種都可能病發

【10:11】政府昨日（24日）突然宣布，部分復必泰疫苗批次的藥瓶封蓋包裝有瑕疵，需即時暫停接種。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（25日）於電台節目表示，是次事件情況罕見，短期內發現多個藥瓶封蓋有問題。他續指，部分用作固定藥瓶膠塞的金屬環鬆脫，估計可能是由於藥廠需生產逾億劑疫苗，以致廠房機械出現疲勞，令瓶蓋出現問題。他透露，英、美的藥劑師反映，當地的BioNTech疫苗，瓶蓋亦出現同樣問題。

復必泰疫苗暫停｜崔俊明：英美包裝同樣出問題 生產機械或疲勞

【09:54】政府昨日（24日）急煞復必泰疫苗接種，指部分藥瓶封蓋包裝有瑕疵。食物及衞生局局長陳肇始今早（25日）於電台節目就安排混亂致歉，承認溝通有不足。對於何時恢復接種，她表示需待藥廠完成調查，現時未知何時完成，假如藥廠調查後發現確實有問題，會要求對方盡快將無問題的疫苗批次送港。

至於如何安排接種第二劑疫苗，她表示，會按市民已預約第二針的先後次序，之後再安排接種，但前題是藥廠完成調查。



另外，陳肇始承認正研究接種疫苗後，可恢復老人院及醫院的探訪，有詳細方案後會盡快公布。

復必泰疫苗｜陳肇始致歉：促藥廠送另一批到港 按次序接種第二劑

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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港府今早（24日）宣布，因應部份復必泰疫苗批次的藥瓶封蓋包裝有瑕疵，即時暫停接種復必泰疫苗安排。（資料圖片/政府新聞處）

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

政府3月24日公布暫停接種復必泰疫苗

【00:01】衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，新增紅磡黃埔花園3期翠楊苑6座，以及柴灣富景花園第7座有確診者居住；而33歲確診男警則居於藍田平田邨平仁樓。

另外，周三再多三間食肆上榜，全部均是源頭不明個案、55歲任職送貨員的男子到訪過。衞生防護中心又指，該男子曾於傳染期到約10戶家庭組裝傢俬。根據患者行蹤更新，55歲男子曾於3月16日、17日、18日、19日及20日分別到過黃大仙譽．港灣6座、將軍澳蔚藍灣畔2座及屯門上源2B座等八個屋苑。

確診大廈食肆｜55歲送貨男行蹤曝光 曾去譽．港灣、海日灣II

▼3月24日患者住所及行蹤▼

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▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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