今日新聞8分鐘｜撳鐘仔內地男遭刺頸｜「蒙古漢」大戰南亞男

粉嶺靈山村鐵皮屋起火 中年男倒斃現場

今日（29日）凌晨4時31分，警方接報粉嶺靈山路一間鐵皮屋起火。消防員到場出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，約49分鐘後將火救熄，初步相信火警與電線有關；其間36男42女，與及一批貓狗疏散到安全地方。

至清晨6時26分，警方指，一名男子被發現當場不治，警方正調查死者身份及致死原因，案件列為火警，交由大埔警區刑事調查小隊第一隊跟進。其間靈山路一名12歲女童頭暈，被送到北區醫院治理，經查證她並非住在涉事單位。

青山公路私家車攝車罅衝燈 險撞外傭和2幼主

Threads流傳一條「車Cam」影片，長約23秒，沒有聲音，可見今日（28日）下午1時許，車輛沿青山公路-洪水橋段往元朗方向行駛，途經亦園村對開時，燈號轉紅，左線「車Cam」私家車及時停在白線後方，鄰線一輛新界的士未能及時停車，衝出白線，但都照樣停下，行人路有一名外傭帶同兩名年幼男女幼主，兩名男女童均帶上口罩，3人見到兩車停下後開始過馬路。

麥當勞指定套餐送CHIIKAWA御守 多間店逼爆

麥當勞今日（28日）起推出八款全港獨家的CHIIKAWA開運御守，分別印有吉伊卡哇及兔兔等四位人氣角色，顧客只要在麥當勞APP領券買指定套餐便隨機附贈。御守引來大批市民光顧，金鐘海富中心、九龍灣德福廣場、荔枝角長沙灣廣場等的麥當勞分店也出現人潮。有網民表示，前者一度要等超過300個號碼。

旺角建興大廈內地漢撳鐘仔 與跨性別人士因價錢爭執遭刺頸

旺角發生持刀傷人案。今日（29日）凌晨2時許，一名35歲內地男子在花園街97號建興大廈疑被利器襲擊，頸部流血，負傷跑落樓，獲途人代為報案送院。消息指，姓陳事主為內地遊客，到建興大廈光顧「一樓一」，獲應門後雙方因價錢問題爭執。據悉對方是一名跨性別人士，有人感到不滿，突然用利器刺向事主頸部。

港鐵「蒙古大漢」手舞足蹈叫囂 南亞男捱撞箍頸拳打

Threads流傳3條影片，顯示港鐵灣仔站往堅尼地城方向月台，有一名身穿米白色民族風長袍、腰束啡色腰帶及穿長靴的長髮男子，手持黑色長條狀物件，跟一名南亞裔男子口角，期間長髮男子懷疑用黑色長條狀物件打向南亞男，而且不時手舞足蹈，多次叫囂大力用腳揼地。

去到第二條影片中，長髮男突然撞向南亞男，黑色長條狀物件因而跌落，長髮男彎腰拾起。南亞男當時正使用手機，相信正在報案，見狀拋下手機，立即用手緊箍對方頸部，雙方失足跌在地上，南亞男繼而揮拳怒打，完全將對方壓制。

事件引來多名乘客圍觀，第3條影片中，其中一名熱心男子見狀勸阻，甚至取起南亞男手機，將手機遞到耳邊繼續通話。

熊本縣7.1級地震增至13死 中方向地震遇難者表示哀悼｜最新

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震，九州、四國及本州西部大部分地區都感受到震動，當局指震度達7級，並一度發出海嘯預警。地震造成最少50人受傷，有建築物倒塌或起火，亦有道路橋樑斷裂。位於熊本縣嘉島町的一座Aeon商場在震後發生爆炸，商場2樓倒塌，當地消防部門指多人被困。同縣八代市日本製紙工廠煙囪倒塌，有兩人獲救後出現心臟驟停的徵狀，另有9人仍失蹤。

當局表示已向約30萬人發出前往避難中心通知，首相高市早苗稱會向當地派3600名自衛隊隊員救災。

高市早苗周三宣布，是次地震的死亡人數已增至13人。

極氪車主自駕赴歐遭鎖車30小時 官方：海外區域觸發防盜機制

7月初，來自河南的極氪（Zeekr）車主劉先生與兒子自駕赴歐洲，卻在離境時遭「鎖車」超過30小時，甚至無法解鎖儲物箱拿取護照證件及入油。極氪官方回應稱，車輛觸發了行業通行的「安全保護機制」，但絕不影響車輛動力與煞車性能。

面對輿論關注，極氪7月26日公布優化方案，在極氪App推出「跨境守護」功能，車主可以驗證碼自助解鎖車輛，並正在開發功能開關，未來預設為關閉狀態，由車主自主決定是否開啟，實現「防盜保障」與「自由通行」兼顧。

CHANEL貨倉被竊 兩男涉偷待銷毀貨品價值達1900萬

CHANEL香港分公司的一名貨倉部主管及一名前倉務員，涉串謀兩名時任倉務員偷取本應銷毀的CHANEL貨品。惟分公司發現疑有人偷取該些貨品轉售，派經理展開調查，並發現兩名涉案倉務員，曾不尋常地主動求加班留下，並涉把待銷毀的貨品藏起，再安排他運走。兩名被告否認串謀偷竊逾700件本應待銷毀的CHANEL貨品，包括銀包手袋及耳環等，價值達1900萬。5男2女陪審團昨(27日)起退庭商議，今(28日)裁定兩名被告串謀偷竊罪成，但次被告張家偉的接贓罪則不成立，兩人須即時還押。