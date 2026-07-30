民政總署剔除酒店公共區域配置防煙頭套要求　可自行決定需要否

宏福苑大火後，政府部門加強防火措施，民政事務總署本月1日向全港酒店及賓館業持牌人發出新要求，要求所有酒店及賓館自當日起配置足夠數量的防煙頭套，以提升火警安全保障水平，設一年寬限期。署方與業界商討後宣布新安排，公共區域及員工區不會有配置建議規定，酒店及賓館經營者可自行決定是否有需要。



酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，未來政府會就優化措施加強與業界溝通。對於政府事前欠諮詢，他表示「我哋向前看」，業界與政府的溝通非常好，期待在優化方案上緊密合作。



民政總署聯同消防處今日與酒店業界代表舉行會議，就於酒店及賓館處所內提供防煙頭套的事宜，與業界代表交流和深入討論。（民政事務總署Facebook圖片）

民政總署聯同消防處今日與酒店業界代表舉行會議，就於酒店及賓館處所內提供防煙頭套的事宜，與業界代表交流和深入討論。（民政事務總署Facebook圖片）

民政總署：聚焦降低客房內賓客在睡眠時面對火警風險

民政事務總署表示，於會上民政總署、消防處和酒店業界代表同意消防安全是重中之重，與會三方同意，配置防煙頭套措施應聚焦降低客房內賓客在睡眠時面對的火警風險，並落實改善安排，包括：

・酒店及賓館經營者在其處所內每間客房提供足夠數量的防煙頭套，以涵蓋該房間的最高容許入住人數，於此階段鼓勵業界積極落實；

・於公共區域及員工區並不會有配置建議規定，酒店及賓館經營者可自行決定是否有需要；及

・消防處會就防煙頭套的技術規格和採購資訊向業界提供意見，例如認可的產品標準和建議供應商名單。



消防處今年1月在社交媒體發放短片，教導如何使用防煙頭套。（消防處Facebook影片截圖）

消防處今年1月在社交媒體發放短片，教導如何使用防煙頭套。（消防處Facebook影片截圖）

消防處今年1月在社交媒體發放短片，教導如何使用防煙頭套。（消防處Facebook影片截圖）

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉（林彥汛攝）

徐英偉：在溝通後已釋除疑慮 將會全力配合政府提升消防安全

兩大行業協會香港酒店協會及香港酒店業主聯會今日與民政及青年事務局副局長梁宏正、消防處處長楊恩健，以及民政事務總署官員等進行會面。

徐英偉指，會上討論了實務安排、行業關注等事宜，業界在溝通後已釋除疑慮，將會全力配合政府提升消防安全，而香港酒店協會及香港酒店業主聯會亦會繼續鼓勵業界做好消防安全措施。

事前欠諮詢？ 徐英偉：我哋向前看 業界與政府的溝通非常好

徐英偉相信，未來政府會就優化措施加強與業界溝通。他強調，業界視消防安全及生命保障，為核心經驗基石，與政府方向一致。對於政府事前欠諮詢，他表示「我哋向前看」，業界與政府的溝通非常好，期待在優化方案上緊密合作。

立法會議員梁熙早前在Facebook發文指，餐旅業協會表示全力支持配置防煙頭套，並認為措施切合保障市民及旅客的安全及利益，回應大眾對防火意識日益提升的需求，會向會員講解並全力配合。帖文附有民政總署的文件，要求員工區域、公共區域及指定位置，亦需配置煙頭套。

早前署方要求酒店在員工區域內亦配置防煙頭套。（梁熙﻿Facebook）