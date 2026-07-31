博世舒適科技推「全場景微氣候管理」 助全港逾四萬建築綠色升級

近年全球氣候變化加劇，極端天氣對香港市民生活的影響愈趨顯著。

單在今年6月，香港便在一個月內三次發出黑色暴雨警告。面對持續的高溫高濕天氣，加上特區政府積極推進《香港氣候行動藍圖2050》、BEAM Plus綠色建築認證及智慧城市發展，社會各界對建築環境的節能與舒適度提出了前所未有的高要求。



在這個綠色轉型的關鍵時刻，博世舒適科技（下稱博世）於2025年成功整合了江森自控全球家用及商用暖通空調業務（涵蓋博世、布德魯斯、日立、約克四大全球核心品牌），正式向香港市場提出「全場景微氣候管理（Full-scenario Microclimate Management）」的嶄新理念。

冷氣慳電遇樽頸？「微氣候管理」打破極限釋放30%節能空間

對大眾而言，「全場景微氣候管理」或許較為陌生。博世舒適科技中國及東南亞總裁關宇指出，冷氣及通風工程當前正面臨一次根本性的結構轉變。他解釋，「全場景」涵蓋了從家庭住宅到商廈、醫院等所有室內空間；雖然我們無法改變室外的暴雨或酷熱，但這套理念能為建築物內部，創造一個高度可控的專屬「微型氣候」。它徹底打破了傳統冷氣只管「調校冷熱」的局限，升級為綜合精準管理溫度、濕度、空氣品質及能源效率，讓用戶無懼室外極端天氣。

這項嶄新概念的誕生，正是為了解決傳統硬件的節能極限。數據顯示，建築能源消耗約佔全社會能源消耗的30%，然而目前單機設備的效率提升空間已逐步收窄至約5%。「節能的空間，不在設備，而在系統如何運行。」關宇強調。若能透過多設備連動等系統層面的優化，整體的節能空間可高達15%至30%，實際項目效率通常能提升約8%。

為此，博世集團持續推進數位化與人工智慧戰略，計劃到2027年累計投入約25億歐元用於AI領域。新一代系統將AI能力融入建築能源管理，結合天氣預測、建築負荷、設備運行狀態及使用者需求，對系統運行進行即時分析和持續優化，成功實現從「被動回應」向「主動預測」的全面升級。

博世舒適科技香港貿易公司董事及總經理盧嘉威。

引入歐洲ESG實踐 賦能全港既有建築資產增值

目前，香港擁有超過42,000幢既有建築。在推動城市更新及節能減碳的進程中，工商界客戶面臨的最大挑戰，是如何在不影響正常營運的前提下進行系統升級。博世的戰略定位已從「全品類設備供應商」進化為「全融合服務商」，旨在為客戶提供覆蓋建築全生命周期的陪伴服務。關宇表示，集團會將全球成熟的營運經驗引入香港，例如在歐洲，博世透過Bosch NEXOSPACE Energy Manager平台，為REWE International統一管理超過2,000家門店的能源數據，部分門店能源消耗最高降低約20%，投資回報期更不足一年。這些實踐將協助香港企業將綠色升級轉化為實質的資產增值。

針對本地複雜的商業需求，博世舒適科技香港貿易公司董事及總經理盧嘉威強調團隊堅持「以場景定義方案」：

醫療機構：為香港大型醫院項目提供總冷量逾10,000冷噸（RT）的高效冷水機組，滿足7×24小時全天候穩定運行的極高要求。

酒店及商業樓宇：透過VRF系統與樓宇管理系統（BMS）及客房管理系統（GRMS）連動，在無縫銜接下完成系統升級。

工業與數據中心：針對大型商業及數據中心場景，提供如VG&S系列兩級壓縮離心機，採用GWP約為1的R1234ze(E)超低碳製冷劑，COP高達6.8以上，保障關鍵設備穩定運運作並極大化提升能效。

博世舒適旗下品牌「日立」的多款高效變頻離心式冷水機組與智慧 VRF 空調系統。

百萬銷量見證 「香港人的冷氣」全面智能化

在住宅板塊方面，博世旗下的日立冷氣在香港根基深厚，更被譽為「香港人的冷氣」。品牌已連續36年穩居香港市場銷量第一，其雪櫃連續24年膺全港銷量冠軍，而深入民心的「小涼伴」窗口式冷氣機累計銷量更突破100萬部。針對香港住宅空間緊湊且全年高溫高濕的特點，消費者如今極度關注空氣品質、靜音與智能控制。盧嘉威介紹，品牌特別為香港居住環境升級了全新左右兩面出風窗口式變頻冷氣機（TwinFlow）CCK系列。該系列採用GWP極低的R32環保製冷劑，更全面配備DC Inverter 變頻技術、FrostWash自潔洗、PM2.5 Wasabi納米鈦過濾網、UV Clean及活氧離子等先進淨化功能。配合IoT智能操控應用程式（AirCloud Go）App，用戶便能透過手機輕鬆管理家居微氣候。

隨着博世全面整合日立空調業務，品牌承諾讓市民繼續「買得放心、用得安心」，未來更將在集團引領下進一步深化AI技術應用，為香港用戶打造一個真正「懂你」的舒適空間，攜手推動香港邁向綠色智慧城市。

如欲了解更多詳情，歡迎瀏覽香港官方網站︰https://www.hitachiaircon.com/hk/zh-hant 電話︰3753 4510

電郵︰BHC-HKT@bosch-hcgroup.com

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