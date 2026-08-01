今日新聞8分鐘｜重型貨車甩轆扑中私家車｜5萬人偷渡西班牙爆混亂

油麻地的士男乘客走數 兼搶司機$100逃去

今日（1日）早上6時41分，警方接獲一名的士司機報案，指接載一名男乘客至油麻地廟街及甘肅街交界時，對方「走數」百多元車資，兼搶去其100元，然後奪門逃逸，跑入附近平安大樓失去蹤影。

七人車吐露港撞斃鐵騎士 途經救人者批司機冷漠

吐露港公路昨日（30日）晚上發生致命車禍，一名39歲姓高鐵騎士，疑為避開前方切線私家車而失控倒地，遭隨後駛至的七人車撞及，送院搶救後不治；七人車54歲姓鄭男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。由網上片段可見，兩名途經駕駛者，在車禍後曾經協助傷者。

《香港01》與其中一人取得聯絡，原來他是退休警員，駕車途經目睹傷者倒地，和另一名女司機合力協助傷者，包括進行心外壓（CPR），期間傷者一度恢復脈搏，可惜最終返魂無術。該名退休警員透露，曾要求涉事七人車司機協助，惟對方全程冷眼旁觀。

將軍澳重型貨車甩轆 車胎飛彈逾30米打中私家車

今日（1日）早上將軍澳環澳路有重型貨車「甩轆」，車胎沿路面衝行打中私家車，導致司機受傷送院。網上車CAM可見，車胎沿路飛彈逾30米，迎面打中私家車擋風玻璃及車頂，再飛彈墮地，非常危險。網民紛紛留言，替私家車司機擔心。

車牌拍賣Yut G0r5萬2千元成交 運輸署曾拒批

去年曾有車主向運輸署申請自訂車牌「YUT G0R」（粵語諧音「一哥」），遭拒絕後入稟司法覆核，署方決定重新考慮並接納申請。經歷一輪風波，「YUT G0R」車牌今日早上（1日）在灣仔會展拍賣，拍賣底價為5,000元。經四口叫價，最終以5萬2千元成交，為底價逾十倍。

私樓看更將失家貓當垃圾丟囚4月 官：奪貓命判監無可避免

私樓大廈保安員收到住戶在家發現的失貓，聲稱嫌麻煩兼不知如何處理，把貓放入袋當垃圾扔掉，貓隻後證實為同層住戶擁有。男保安早前承認1項殘酷對待動物罪（KTCC 217/2026），今（30日）在觀塘裁判法院判刑。辯方指沒證據貓隻受到傷害或痛楚，被告聽從上司指示棄貓，望法庭判非監禁刑罰。裁判官劉淑嫻就指，她推斷貓隻送往堆填區並已死亡，指被告奪走貓隻性命，判監無可避免，事件對貓主造成影響屬加刑因素，判監4個月。

摩洛哥近5萬人湧休達邊境爆混亂 桑切斯到訪遭民眾辱罵

大批5萬偷渡者從摩洛哥湧入西班牙北非的飛地休達（Ceuta），這座僅7萬人口的小城陷入動盪。當地民眾強烈抗議首相桑切斯（Pedro Sánchez）的移民政策，痛批其將西班牙拖入混亂，淪為「第三世界亂象國度」。

食瀘溪河桃酥食到金屬牙套 公司開展調查

近日，大連一名網民發布影片稱，自己於山姆超市（Sam’s Club）購入內地著名品牌「瀘溪河桃酥」一款食品，吃出一枚疑似金屬牙套的異物。評論區也有網民分享，在同款桃酥中吃出了頭髮、骨頭、肉絲等異物。該網民與山姆客服協商未果後，已向內地消費維權部門投訴。瀘溪河線上旗艦店客服回應，企業已經成立專項調查組進行排查，目前正對相關批次產品進行溯源。