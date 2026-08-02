今日新聞8分鐘｜啟德工人群毆擸架生 深水埗男童坐Tesla扭軚

尖沙咀血案｜勝和頭目左口自首 同黨偉健仍在逃

尖沙咀上周日（26日）凌晨發生謀殺案，一名32歲姓楊（Issac）男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創，延至前日（31日）凌晨證實不治。

警方案發後一度拘捕9人，不過最新消息稱，涉案40歲頭目「左口」自首，即案件至今累計共10人被捕，警方仍在追查31歲「偉健」下落。現時有3名被捕人被落案起訴及提堂。消息指，警方連日來展開大規模搜捕行動，有人其後到尖沙咀警署自首，被警方拘捕。

油麻地幼童爬窗半身懸晾衣架 尼泊爾老闆娘呼叫同鄉踢門

油麻地炮台街58號一座唐樓，今午（8月1日）有2歲男童半身爬出窗外幾乎墮樓，幸最終有驚無險；警方事後以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕男童的父母。據悉，男童母親將男童交託其父親看管後入睡，不料父親後來亦睡去，未有及時發現及阻止男童爬窗。

男童在窗外「歷險」期間，不少街坊出手相助嘗試救人。有尼泊爾裔士多老闆娘在樓下不斷呼叫男童父母；其熱心同鄉男子更趕到涉案單位踢開大門，入屋將男童抱返安全位置。

深水埗童坐tesla駕駛座扭軚 車輪跟隨轉動

深水埗發生小童「駕駛」事件。網絡今日（1日）晚間流傳一段片段，顯示一輛白色Tesla電動車停泊在福華街近欽州街路邊影線，駕駛座上竟有一名男童單獨坐著，雙手放在軚盤上左右狂扭，車輪更隨之轉向；副駕駛座上的女子則未作任何制止。

目擊者公開片段後斥「燈口玩啲咁嘅嘢，係咪黐線㗎？」；亦有網民指同類型事件已發生數次，質疑沒有從中學到教訓「人類總是重複犯錯」；另有人調侃涉事者「喜提危駕，恭喜晒」。但也有網民表示，Tesla有遊戲可用軚盤控制，估計小童事發時可能正在玩遊戲。

啟德地盤兩幫工人群毆 管工爆粗訓斥：搞乜X嘢

網上社交平台 Threads 今日（2日）流傳一段啟德地盤工人打架的片段，兩幫分別身穿灰色及黃色工衣、頭戴藍色安全帽的工人大打出手，期間有人粗口橫飛，更有人擸架生混戰，場面一度混亂。幸得現場工人及管工火速介入，大聲喝止：「全部停手！」隨即將雙方拉開，化解一場集體打鬥風波。據網民所指，事發地點為啟德醫院的地盤。

旺角男工邊吸煙邊爬棚架 目擊者：彈煙頭落地

立法會上月15日通過落實地盤全面禁煙的《建築地盤安全修訂規例》，違者罰3000元，上月17日起生效，條例實施兩星期，網上昨日（本周六/8月1日）流傳兩張圖片，可見現場是旺角亞皆老街和通菜街交界，其中一張相片顯示一名男工人爬在棚架上當眾叼香煙工作，上半身穿上黃色肩帶及腰間帶，但未能見到胸前固定帶和大腿帶有否扣實，以及有否接上安全繩。帖主發文戲謔「阿叔好型擔住口煙搭棚，最後仲一手彈咗煙頭落地」，笑言對方是否不知道禁煙措施。

高級警司周毅剛警總非禮下屬 官斥行為大膽判囚5月3周

高級警司周毅剛涉於警署總部內三度非禮女下屬，包括用左手觸摸事主臀部，又曾把事主的手放在其褲襠上，稱自己「扯旗」。周否認指控，並辯稱與女事主有地下情，但不被接，早前被裁定3項非禮罪成。案件（ESCC3151/2024)今（31日）在西九龍裁判法院被判囚5個月3星期。

裁判官何慧嫻指，被告作為高級警司知法犯法，多次侵犯事主。被告在警署有一定影響力，以致令事主公開事件有一定難度，他並在工作期間犯案，不顧身處專業工作環境，指其行為大膽，斥被告在現今文明社會如此對待女性，是完全不能容忍的。

被告准以10萬元現金保釋等候上訴，條件包括不得離開香港及須交出旅遊證件等。

CHIIKAWA特展開幕 旋轉木馬變停轉木馬

【CHIIKAWA／CHIIKAWA特展／迴旋木馬／旋轉木馬／港鐵】本港創意品牌AllRightsReserved（ARR）舉辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇︰藝術宇宙）特展今日（1日）起至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行，除展出作家Nagano逾130幅珍貴原畫手稿，還有最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。

不過，主辦單位昨晚在開幕前夕突然宣布，因例行檢查時發現旋轉木馬運轉時有異常雜聲，安全理由停用旋轉功能，改為靜態打卡。今展覽首日現場氣氛雖仍熱烈，但亦有不少專程為旋轉木馬而來的內地粉絲，對突如其來的安排表示失望，認為主辦方僅退回木馬體驗費用補償不足。

怕bb搭機哭鬧湖北爸貼心準備 網友激讚高情商

帶嬰幼兒搭乘飛機，不少家長最擔心孩子因為氣壓變化或陌生環境而哭鬧，影響其他乘客。近日，湖北一名陳姓男子帶著一家五口搭乘深夜航班出遊，因為同行的小兒子僅8個月大，擔心寶寶在飛行途中哭鬧造成他人困擾，竟提前準備100副耳塞，在登機後主動發送給周圍旅客，貼心舉動獲得大量網友讚賞。