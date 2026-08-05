鋰電池發熱失控｜消防處2年前研究應對　專家提醒數據中心安全

香港鋰電池消防安全新規生效一周年，在一個論壇上，消防處處長楊恩健指出，鋰電池一旦故障易引發熱失控，故此兩年前已前瞻部署研究，將應對策略由傳統「撲滅明火」轉為「持續降溫、控熱」。



有專家在會上提醒數據中心營運商等關鍵持份者跨專業協作，由被動滅火轉向主動預防，構建涵蓋技術、設計、營運及監管的鋰電安全生態圈。



「香港數據中心鋰電消防安全應用研討會」周一舉行，有逾百名業界專家出席，就消防政策、風險防控、技術應用及實際案例進行深入探討。

由消防工程師學會（香港分會）、香港工程師學會（消防分部）及香港消防協會聯合主辦，華為香港協辦的「香港數據中心鋰電消防安全應用研討會」，周一（3日）在尖沙咀喜來登酒店舉行，有逾百名業界專家出席，就消防政策、風險防控、技術應用及實際案例進行深入探討。

研討會籌辦委員會主席暨消防工程師學會香港分會副會長李定強致辭時指，多宗鋰電池事故敲響警鐘，反映解決熱失控威脅的迫切性。他強調業界正從固態電池、智慧BMS主動預警及磷酸鐵鋰電池三大方向提升本質安全，惟現有水噴淋系統須提前規劃管線預留及排水承載力等，以應付未來更大規模的儲能部署。

李定強呼籲數據中心營運商、消防工程公司及顧問、總承建商及設備供應商等關鍵持份者跨專業協作，由被動滅火轉向主動預防，構建涵蓋技術、設計、營運及監管的鋰電安全生態圈，為香港數字經濟基建提供更穩固保障。

消防處處長楊恩健指出，鋰電池大規模應用已成大勢，但由於能量密度高、一旦故障易引發熱失控。他表示，消防處兩年前已前瞻部署研究，將應對策略由傳統「撲滅明火」轉為「持續降溫、控熱」，並於去年8月全面實施《電池房和充電設施的消防安全規定》及《數據中心的消防安全規定》，相關規例經跨界磋商及吸納前線實戰經驗，既嚴謹亦切實可行。

消防處消防區長(新建設課)胡偉鴻分享一線消防處的要求，以及在有關鋰電池儲能系統大型項目中進行性能化設計時需要留意的事項，釐清常見合規誤區及改造難題，為企業標準化建設、合規改造及常態化運維提供更明確的執行標準。

消防工程師學會(香港分會)核心代表、奧雅納工程顧問董事黃曉分享多年工程諮詢經驗，深入剖析和分享數據中心鋰電池防火安全國際標準，最新規範和測試要求，為業界建立火災風險評估方法體系提供實用框架。

華為數據中心能源及關鍵供電拓展部首席技術官韓冬分享智能鋰電解決方案及安全應用實踐，為數據中心鋰電備用電源及應用安全提供新選擇及技術支援。

華為香港數字能源業務部總經理高鄒萍應邀致閉幕辭，她表示，是次研討會有助政、產、學、研緊密協作搭建溝通橋樑，為香港數據中心產業綠色與安全同行注入動力。她期待未來華為能持續與各界合作，攜手構建更安全、更可靠的數據基礎設施，為香港數字經濟的穩健發展築牢堅實基石。