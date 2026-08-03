網約車筆試預約｜的士及網約車綜合筆試今起可報名　一文看清須知

【的士及網約車綜合筆試】規管網約車法例大部份法律條文今日（3日）起生效，當局說會加強打擊非法載客取酬，其中取代的士筆試的「的士及網約車綜合筆試」今日亦開始接受報名。



提提正駕駛非法網約車的司機，此刻當然要繼續提心吊膽生怕遇上執法，更是提提你的是網約車受規管後，除了那部有網約車車輛許可證的車輛你要是車主外，你本人也要領有網約車車輛駕駛許可證，否則一旦罪成，隨時被吊銷駕駛資格期最長三年。



你現在沒有持有有效的的士正式駕駛執照的話，在申領網約車車輛駕駛許可證前就必須在的士及網約車綜合筆試合格。運輸署今日開始接受申請，預計首批考生將於9月中開始應考綜合筆試。有什麼須知及考什麼？一文看清。



運輸署公布的士及網約車綜合筆試將於8月3日開始接受申請。（資料圖片）

的士及網約車綜合筆試考什麼？

甲部：的士及網約車營運

本部分是測試考生對

(i) 提供的士及網約車載客服務的知識的掌握；及

(ii) 香港地方的認識，以及路線規劃的能力。

試題按 「的士及網約車營運」 小冊子設定，及參考香港政府地政總署測繪處出版的「香港街」。

乙部：道路使用者守則

本部分是測試考生對道路交通規例及安全駕駛的知識，試題按「道路使用者守則」設定。

的士及網約車綜合筆試包含兩部分。（運輸署網頁截圖）

已有的士駕駛執照須否考的士及網約車綜合筆試？

．持有有效的的士正式駕駛執照的人士可直接申領網約車車輛駕駛許可證，無須參加的士及網約車綜合筆試。

的士及網約車綜合筆試邊度考？

運輸署表示，筆試會於長沙灣政府合署運輸署轄下的筆試中心，以電腦化形式進行。考生在應考前可於考試地點的「模擬考試機」熟習電腦化筆試的操作。考生於應考時，可在電腦螢幕選擇以繁體中文、簡體中文或英文作為應考語言。

的士及網約車綜合筆試點算合格？

．考生須於指定時間內回答試卷內全部之試題，並於兩個部分均達到及格標準，其總成績才會被視為及格。

．甲部30題答對25題或以上

．乙部35題答對30題或以上

取代的士筆試的「的士及網約車綜合筆試」8月3日開始接受報名。（資料圖片/黃浩謙攝）

車發牌在即，運輸署士及網約車綜合筆試將於8月3日開始接受申請。（Getty）

的士及網約車綜合筆試程序如何？有什麼須知？即知合格?

．到達運輸署後，考生可先到駕駛考試排期事務處大堂等候。

．按工作人員指示排隊進入筆試等候處，然後關上手提電話及具響鬧功能的電子裝置（如智能手錶）。

．在筆試等候處，請留心監考員所說明的考試須知事項，然後請按監考員指示進入考試室登記。

．完成登記後，考生將獲分配電腦，考生安頓好後便可按照電腦指示進行筆試。

．考試完畢後，請留意電腦螢幕顯示的指示，領取成績。

深圳市交通運輸局最新數據顯示，截至2026年4月底，全市持證網約車達14.2萬輛、駕駛員39.5萬人，而日均單車訂單僅13.01單。（Getty）

應考的士及網約車綜合筆試要帶什麼文件?

1.身份證明文件（香港永久性居民：香港永久性居民身份證；香港居民：香港身份證；非香港居民：護照或有效旅遊證件）（所示的證件須與運輸署記錄相符；如有損毀或逾期者將不被接納）

2.有效的香港正式駕駛執照

3.考試排期信