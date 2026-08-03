懲教員木棍捅穿囚友直腸　官斥帶頭犯案判囚3年　3囚友加監4至6月

西貢壁屋懲教所在2023年，發生年輕還押人士疑被懲教人員及其他囚友，合力用地拖棍反覆「捅肛」，事主的直腸被捅穿，需兩度接受手術及使用人工造口。一名時任懲教人員及三名囚友先後罪成，案件（DCCC1096/2024）今（3日）在區域法院判刑，法官姚勳智指，涉捅肛的懲教人員譚力翀身為懲教人員，反其道而行帶頭犯案，指被告被權力沖昏頭腦，襲擊的行為亦帶侮辱性，屬加刑因素，判囚3年。



同三名亦涉襲擊的囚犯，本已因販毒等罪，被判囚3年8月至14年不等，現再因本案分別加監4至6個月。



事件發現於壁屋懲教所。（資料圖片／羅國輝攝）

4名被告在區域法院判刑。(黃浩謙攝)

退休懲教助理郭紹輝涉知情不報，經審訊後，被裁定行為不當罪名不成立。(陳蓉攝)

4名被告均涉嚴重襲擊罪

4名罪成被告：譚力翀（33歲，時任二級懲教助理）、羈留人士李梓睿（19歲，無業）、何力桓（20歲，無業）及林承蔚（20歲，無業）。4人均被控有意圖而造成身體受嚴重傷害，指他於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖嚴重傷害姓趙事主；其中譚及何認罪，李及林則經審訊後被裁罪成。

譚另承認妨礙司法公正

譚另承認一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指他在2023年12月26日至2024年1月14日期間，訛傳趙於2023年12月26日的傷勢，是由於趙用筆插傷自己肛門。

事主案發時19歲在譚看守的倉羈留

案情指，被捅肛門的19歲趙姓事主、被告李梓睿、李宇軒和林承蔚是壁屋懲教所的羈留人士，被編入B3組別。被告譚力翀和郭紹輝是該組別的主管人員，郭是譚的上司。

事主玩遊戲時曾從後向譚撒爽身粉

案發於2023年的拆禮物日下午，趙與其他囚友在活動室玩「開口中」遊戲，期間趙曾從後向譚撒爽身粉，譚便叫趙跟他到梯間，譚坐在椅上，他叫除下趙長褲。

趙被迫作跪下姿勢時遭人捅肛

譚其後反手箍住趙的後頸，將趙扯到地上，趙呈下跪姿勢，李梓睿和何力桓分別站在趙的左右兩旁並把趙按住，趙聽到李梓睿叫人拿木棍，有人之後從鐵閘伸進一支木棍。趙不久感到內褲被棍狀物體捅穿，約半分後才拔出掉在地上，棍末有滿糞便和血，趙感肛門疼痛並有血溢出。

趙肛門持續出血 譚叫趙稱自殘受傷

譚和何之後帶趙到梯間一張床上休息，趙的肛門持續出血，開始暈眩。當天其肛門持續出血，譚給了趙止痛藥及胃藥，並教趙告訴別人他在下午開始便血，再筆撩肛門導致受傷。趙當時不知傷勢嚴重，故答應譚說謊。

趙無法大小便最終送院

同晚7時許，趙肛門太痛無法小便，叫同房的林承蔚按緊急警鐘求助，趙向到場懲教人員表示自己無法小便。他被送到懲教所醫院治理，同樣照譚的說法說謊。

需作造口手術向家人透露真相

事隔一天，趙仍未止血更開始發燒，被送到伊利沙伯醫院治理。院方為趙施行緊急手術，趙術後要暫時使用造口袋。趙被父母和女友問到如何受傷時，趙同樣說謊。趙在2024年1月12日出院，他數日後向女友和母親剖白，其母叫趙向懲教署投訴，趙母則報警。譚和何其後被捕。

醫療報告指趙直腸下方三分一段壁缺損

趙的醫療報告顯示，趙12月27日在急症室被診斷為右下腹痛和直腸出血，中午被送入外科病房，超聲波顯示趙的闌尾有陰影，CT顯示其心包膜積氣、腹腔和腹膜嚴重積氣，直腸下方三分一段腸壁懷疑缺損。

趙傷勢其後亦需繼續跟進

趙同晚接受剖腹手術，肛門周邊有2厘米裂傷和1厘米穿孔，骨盆有少量混濁的積液。手術修復了穿孔，趙的康復進度良好，在1月12日出院。其後再度入院，翌日接受乙狀結腸造口開合術，同月出院。在5月31日，趙再因腹痛及嘔吐入院，CT顯示其小腸阻塞，須接受緊急剖腹手術和腹膜沾黏鬆解術。

兩被告經審訊後裁罪名不成立

本案另外兩名被告郭紹輝（56歲，退休一級懲教助理）及李宇軒（19歲）分別被控「藉公職作出不當行為」及「有意圖而造成身體受嚴重傷害」，早前被裁定罪脫。