網約車筆試｜有駕院提供Uber司機課程費用減免　達指定級別減$400

規管網約車而生的「的士及網約車綜合筆試」今日（3日）開始接受報名，有駕駛學院推出優惠招攬客人。李健駕駛學院熱線的員工透露，院方會為Uber 司機提供優惠，在Uber機夥伴獎賞達白金或鑽石級的司機可獲400元的課程費用減免，折後收2,030元，包括法例規定的兩日、共16小時職前課程。



鏗鏘駕駛學院接聽查詢的員工指，因應網約車部份，新加入筆試的試題大約只試卷佔5%，故此會在舊有的士車牌課程上加入網約車相關的內容，課程收費是2,290元，費用包含運輸署收取的510元筆試報考費、助考筆試的小冊子、自由出席的實體課程、模擬筆試的學前測驗及兩日的士牌必修的全日制職前課程。



不少規管網約車法例法律條文今天生效。（資料圖片）

《香港01》今致電李健駕駛學院熱線查詢，接聽的員工指，有為Uber白金或鑽石司機推出400元的課程費用減免，折後收費2030，內容同樣包含報考費、助考冊子、實體課程、學前測及兩日職前課程。被問及筆試難度、學生「肥佬」和合格的人數時，院方直指：「有讀咪Pass囉，你唔嚟上堂實『肥』架！」

李健駕駛學院為Uber白金及鑽石司機提供400元優惠。（資料圖片）

鏗鏘駕駛學院指，因應網約車部份，新加入筆試的試題大約只試卷佔5%，故此會在舊有的士車牌課程上加入網約車相關的內容，課程收費是2290元，費用包含運輸署收取的510元筆試報考費、助考筆試的小冊子、自由出席的實體課程、模擬筆試的學前測驗，及兩日的士牌必修的全日制職前課程。

非法取酬載客可被罰款1萬元及監禁半年，釘牌至少1年。（資料圖片）

網約車平台滴滴出行亦宣布，將全力支持正式生效的網約車規管制度，正積極籌備平台牌照申請，並設立24小時客服等服務協助司機申領相關許可證以符合新規。