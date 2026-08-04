新皇崗口岸｜入境處郭俊峯：正為合作查驗設施作測試及培訓人員

新皇崗口岸港方口岸區7月31日正式交由港方管理，保安局將與深方進行超過100個不同規模的演練和測試。新皇崗口岸採用「合作查驗、一次放行」通關模式，入境處處長郭俊峯今日（4日）在傳媒訪問指，入境處正積極為各項合作查驗通關設施進行系統測試、運作測試及人員培訓等工作，會全力配合港方與深方聯合測試和各項演練。



為應付新皇崗口岸需要，郭俊峯指，除將現時落馬洲管制站人員調任至新皇崗口岸外，亦已透過招聘退休後服務合約計劃的員工以加強人手，同時會善用資訊科技確保出入境檢查服務暢順。



新皇崗口岸港方口岸區於7月31日正式啟用。（資料圖片／湯致遠攝）

保安局指將進行涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試

保安局周一（3日）表示，香港政府與深方現正全面展開後續準備工作，包括進行涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試，包括系統測試、交通流量測試、壓力測試、應急演練等；當中亦包括預計將有過萬人參與的大型演練。

局方指，將參考過往大型基建演練測試的經驗，透過跨部門協作，動員公務員參與，全面測試皇崗口岸和周邊設施的承載能力。通過不斷演練及持續優化細節安排，為皇崗口岸通關作出周全準備。

新皇崗口岸為深圳與香港之間唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

入境處處長郭俊峯；圖為郭俊峯2026年4月1日在入境事務學院學員結業會操中致辭。（政府新聞處圖片）

新皇崗口岸採用「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份便可完成出入境手續。除了將來臨的新通關模式，港珠澳大橋香港口岸離境大堂今年6月亦已試行「無感e-道」服務，郭俊峯今日在《星島日報》訪問指，「無感e-道」服務已有約1萬人登記，使用人次逾2萬，入境處未來會研究擴展至大橋的入境大堂及其他出入境管制站，以及讓不同類別旅客登記使用的可行性。

新皇崗口岸內設134條「合作查驗」自助通道。（資料圖片／湯致遠攝）

市民可經自助通道免出示證件「刷臉」通關。（資料圖片／湯致遠攝）