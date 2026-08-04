天文台時間成熱搜　天文台授時是什麼？校對標準時間4大方法一覽

「天文台時間」5隻字經常成為每日熱搜詞彙前列，搜尋「天文台時間」會導領大家至天文台的授時服務與網上時鐘。不可不知，香港天文台的授時服務主要用作提供高準確度的香港標準時間，其準確度達到每日1微秒以內，主要用處涵蓋校對公共時鐘、支援科學工業需求、以及維持國際時間標準。



「現在對時，𠵱家時間係......」從前不少人靠聽電台廣播校正自己時鐘時間，到如今，市民現可透過互聯網利用香港天文台的時間網絡伺服器校對電腦時鐘，同時保留傳統對時方法。香港天文台授時系統一文解讀，對時方法一文看清。



由銫原子鐘組成的香港天文台授時系統（左上：主銫原子鐘；右上：備用銫原子鐘；右下：數台網絡時間伺服器） 。(天文台網頁)

天文台時間｜校對電腦時鐘及對時有什麼方法？

1.利用香港天文台的網上時鐘。

2.收聽由香港電台發佈的六秒信號。

3.利用打電話問天氣系統:

致電 (852) 1878200〉廣東話按 "1"； 普通話按 "2"；英語按 "3"〉按 "6" 以選擇香港標準時間及天文資料>按 "1" 以選擇香港標準時間

4.利用香港天文台的時間網絡伺服器提供校對電腦時鐘的服務。

天文台時間｜視窗用戶如何校對電腦時鐘方法？

天文台指視窗用戶可利用附設在作業系統內的時間同步設施校對電腦時鐘，若要將電腦時鐘與天文台的時間伺服器同步校對，可按照以下步驟進行:

1.在「控制台」內開啓 「日期和時間」;

2.選取「網際網絡時間」;

3.在「伺服器」空格欄內， 鍵入天文台的時間伺服器名稱"stdtime.gov.hk";

4.要校對電腦時鐘，按「立即更新」鍵。

注意：需要選取「自動與網際網絡時間伺服器同步化」 的空格，「立即更新」鍵才能運作。

要校對香港標準時間，其中一個方法是利用香港天文台的網上時鐘。(天文台網頁)

天文台授時服務是什麼？

由於地球軌道非圓形，其運行速度又隨著地球與太陽的距離改變而出現變化，因此視太陽時欠缺均勻性。視太陽時同時亦受到地球赤道面與軌道面傾斜度的影響，因此必須採用一種較有均勻性的平太陽時。在格林尼治子午線的平太陽時稱為世界時（UT0），又叫格林尼治平時（GMT）。

香港天文台1883年成立香港的授時系統，服務範圍包括利用天文觀測方法作授時服務。當時採用直徑六吋的赤道儀及直徑三吋的中星儀來測定地方時，並在尖沙咀警署前的桅杆上降下時間球，用作報時信號。1885年1月1日香港時間下午1時首次降下了時間球。上述時間球球塔稍後於1908年1月遷至大包米。

到1972年1月1日香港採用協調世界時作為法定時間標準，1980年並購置銫原子鐘授時系統，其後於1994年作出更換。控制原子鐘的頻率標準屬基本標準，準確度為每日1微秒以內，並可溯源至日本郵政省通信總合研究所的基本標準。

目前香港天文台的授時服務以銫原子鐘授時系統作為標準，準確度為每日1微秒以內，此準確度，對於科學、工業及專業人士尤為有用。天文台亦設有全球定位系統，作為原子鐘的後備來提供授時服務。