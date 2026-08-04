今日新聞8分鐘｜客貨車跣胎險撞女工｜虎崽入獅群母獅溫柔舔舐

橫頭磡邨兩童疑誤食大麻糖又暈又嘔送院 母親及姑婆被捕

黃大仙橫頭磡邨發生兒童誤食懷疑毒品案件。今日（3日）下午4時許，警方接獲宏德樓一名41歲婦人報案，指其一對子女，懷疑食用零食後不適，其中6歲兒子口吐白沫並暈倒、12歲女兒則嘔吐大作呈半昏迷。

涉尖沙咀謀殺男子投訴還押條件差 警稱會提供一次性底褲

尖沙咀一樓上酒吧上月26日凌晨發生毆打事件，32歲姓楊男商人Issac消遣時疑與鄰檯起衝突，被圍毆致頭部重創，搶救6日不治。

疑與事件有關的無業男子曾煒程，被控一項謀殺，另有一名商人被控協助罪犯，兩人的案件（KCCC2250/2026），今（4日）在九龍城裁判法院提堂。裁判官陳志輝應控方申請，將謀殺案押後至8月8日再訊，以待警方進行認人手續，期間被告交由警方看管。而涉「協助罪犯」的被告，則押後至10月29日再訊，期間需還押。

被告曾煒程在庭上向陳官投訴警署還押條件差，指他還押4天：「無沖涼、無刷牙、無換底衫褲。」控方稱警方將會提供一次性內褲及牙膏等衞生用品，陳官亦回應說：「還押時好難想點就點。」維持曾須續由警方看管。

賊人爬天台潛荃灣村屋 偷$38萬手錶及銀包等

今日（4日）早上7時29分，警方接報指荃灣大窩口關門口村一個村屋單位遭爆竊，戶主報稱約15隻手錶、多個銀包及1隻貓不翼而飛。

涉事單位為關門口村一個2樓單位，警方相信賊人爬上村屋天台後再潛入單位犯案。人員接報到場後，戶主已尋回走失貓隻，經初步點算被盜去的手錶和銀包，總值約40萬元，案件列「爆竊」調查。

黃大仙客貨車跣胎飄移險撞女工 網民斥危險：揸到跳舞咁

網上流傳一條車cam片段，顯示在黃大仙中心北館停車場外，一輛客貨車疑在雙白線及黃格子違規調頭，其間疑天雨路滑跣胎，加上路人步出過馬路，司機匆忙煞車以致「甩尾」，險撞落該名拖着垃圾桶過馬路的清潔女工，幸總算及時停下未釀意外，有驚無險。

客貨車突如其來「搖頭擺尾」，女清潔工顯得相當淡定。片段引起網民熱議，有人讚司機駕車技術了得：「飄移得好靚喎」、「其實幾有型」、「唔講仲以為拍戲」；亦有網民笑言：「呀姐飲茶可以講一個禮拜」、「靚女上車！」；另有網民認為司機危險駕駛，「擺明係雙白線掉頭」、「揸車揸到跳舞咁！有冇1823？」

佛山虎崽跌入獅群 母獅溫柔舔舐幫湊仔

廣東佛山長鹿旅遊休博園8月1日上演一幕跨物種溫情場面。一隻剛出生的東北虎幼崽不慎從展區跌入非洲獅群活動區，圍觀遊客正感擔憂之際，獅群中一隻母獅卻未有發動攻擊，反而低頭溫柔舔舐虎崽，場面令在場人士驚嘆。園方其後解釋，獅子與老虎在園內從小一同飼養，和睦共處已六七年。

「白海豚」未能成風王 天文台料本周後期移向東海

【颱風白海豚Dolphin／移動路徑／天文台／HKO／打風】熱帶氣旋白海豚今早（8月3日）減弱為強颱風，未能問鼎「風王」。天文台預測白海豚未來兩三日會採取偏西方向移動，橫過日本以南海域，在本周後期移向東海一帶，但隨後的路徑存在變數，有三個可能路徑。

天文台科學主任撰文指出，如副熱帶高壓脊相對白海豚位置較西，引導白海豚繼續向偏西移向華東並進入華中，甚至更為偏南的路徑，與其相關的雨帶會在下周初較接近華南。個別電腦模式預測位於北部灣的廣闊低壓槽上有低壓區存在，並會在本周後期受白海豚的牽引向東移至南海中北部，該區驟雨會較多。

加州16歲救生員無懼巨浪勇救男童 特朗普稱讚將頒最高榮譽

美國加州7月25日有一名10歲男童在海邊戲水時遭巨浪捲走，一位16歲救生員見狀，隨即衝入洶湧大海中緊抱住男童，並在多次遭到三米高巨浪淹沒的情況下仍咬牙堅持，最終在同僚及市民的支援下成功將男童救回岸上。當日的救援過程片段其後在網上瘋傳，連美國總統特朗普（Donald Trump）亦公開發文稱讚，指其行為英勇，並表示將邀請他到白宮向其授予最高平民榮譽。