曾於高速公路救小貓　警長專責守護動物教育工作　任愛協義務督察

去年9月，新界一條高速公路擠塞，車輛停滯不前。原來是一隻誤闖路面的小貓受驚下鑽進一輛的士車底，被困車輪之間。司機束手無策，導致交通受阻。新界南總區防止罪案組警長伍偉傑接報後迅速到場，憑着處理動物的經驗，小心翼翼將牠救出，交由香港愛護動物協會（愛協）跟進。交通隨即回復暢順，小貓其後亦獲善心人領養。



伍偉傑處理動物的經驗自幼累積。他接受警方刊物《警聲》訪問時說，從小鍾愛小動物，家中曾同時養了四隻小狗。他早年曾報讀獸醫助理課程，現時更在工餘時間擔任愛協義務督察，參與動物拯救行動及協助調查殘酷對待動物案件。在警隊，他亦專責「動物守護．社區大使」計劃的宣傳教育工作。



伍偉傑深信，今日在社區不同層面播下愛心種子，終會萌芽成長，匯聚成社會守護動物的堅實力量。



伍偉傑（中）去年9月在高速公路救出一隻被困車輪之間的小貓。（《警聲》圖片）

伍偉傑去年9月在高速公路救出一隻被困車輪之間的小貓。（《警聲》圖片）

早年報讀獸醫助理課程 冀運用專業知識 成為動物堅實依靠

伍偉傑從小鍾愛小動物，家中曾同時養了四隻小狗。他最初負責替小狗剪毛護理，後來想了解牠們更多，便決定深入學習專業知識。他早年報讀獸醫助理課程，定期到獸醫診所實習，看着一個個小生命回復健康、重現活潑，他感到無比踏實。

憑着這份熱誠，他更在工餘時間擔任愛協義務督察，參與動物拯救行動及協助調查殘酷對待動物案件。

我希望運用專業知識，成為牠們的堅實依靠；前線警務工作不時亦會接觸動物案件，累積實務經驗後，動物救援知識便能與警務工作相輔相成。 新界南總區防止罪案組警長伍偉傑

伍偉傑在工餘時間擔任愛協的義務督察，參與動物拯救行動及協助調查殘酷對待動物案件。（警聲圖片）

籌辦各類社區活動 促成創下「最多人同時與狗狗親吻」世界紀錄

伍偉傑在警隊亦專責「動物守護．社區大使」計劃的宣傳教育工作，兩年來籌辦各類社區活動，包括於2024年舉行的慈善挑戰跑。期間，333名狗主一起創下「最多人同時與狗狗親吻」的世界紀錄。

他亦定期到學校及院舍主持講座，宣揚關愛動物理念。他指，最開心是能夠與小朋友和市民面對面交流，透過與動物親身接觸，把關注動物福利、尊重生命等信息傳遞出去。他表示希望在每個孩子心中，都播下一顆尊重生命的種子。

伍偉傑（前排右六）會定期到學校主持講座，宣揚關愛動物的理念。（警聲圖片）

於今年7月25日舉行的「護動傳承．愛寵號啟程」活動上，一輛色彩繽紛的教育宣傳車「愛寵號」正式登場，趁暑假走遍全港，宣揚愛護動物信息。負責籌備活動的伍偉傑亦穿梭於攤位之間，與市民分享養護寵物心得，傳遞守護動物，尊重生命信息。