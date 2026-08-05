7月黃雨紅雨頻現　有農戶零收入、有魚戶損數十萬元　議員促支援

近月天氣陰暗多雨，天文台7月共發20次黃雨及5次紅雨警告，全月總雨量達790.3毫米，較正常值多400多毫米。漁農界立法會議員陳博智表示，連場大雨對本地漁農界造成極大打擊，「2026本地有機西瓜節」及「北都粟米節」都因惡劣天氣取消，有農戶更連續數月沒有收入。至於大雨後的接著的酷熱天氣導致有魚類死亡，有養魚戶損失數十萬。陳博智建議政府加強支援業界，例如設立更多直銷平台等等。



本港近月的天氣陰暗多雨，天文台上月共發出20次黃雨及5次紅雨警告，全月總雨量達790.3毫米，較正常值多400多毫米（夏家朗攝）

陳博智引述有農戶種植的西瓜根部浸爛

陳博智表示，多雨天氣對農戶造成極大打擊，例如原定於6月尾舉行、農戶相當重視的2026本地有機西瓜節」及「北都粟米節」都因惡劣天氣取消。他指，種植西瓜、南瓜、豆角及通菜等農戶損失最大，有農戶種植的西瓜，其根部已經被雨水浸爛，有人更連續數月沒有收入。

酷熱天氣導致養魚戶魚類死亡

漁業方面，他指酷熱天氣導致部份魚類死亡，有養魚戶損失達數十萬。他建議政府加強支援業界，例如及早提醒業界應何時啟動增氧機，設置更多直銷平台、向農戶提供更多防災及排水工具等等。

香港氣象學會發言人梁榮武指，過往7月初天氣良好酷熱，但今年整個七月持續下雨，形容即使在天文台工作多年也沒遇過這樣的情況。他表示，全球暖化加強了海洋蒸發，同時令大氣層容納更多水分，導致雨勢比以往更大。

梁榮武預計，由於預計颱風「白海豚」登陸後向北移動，預料周末期間香港天氣酷熱，未來一段時間不會像7月一樣多雨。