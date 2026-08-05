Fun Coffee騙局｜拍片有錢收誘入局　跳舞隊長管700下線涉1400萬

聲稱紥根越南的「Fun Coffee」捲入虛擬貨幣投資騙局，警方與澳門司警周二（4日）拘捕多人涉嫌詐騙，至今涉225宗案件，港澳涉款達9,700萬元。苦主均稱經朋友、熟人介紹做運動拍片宣傳Fun Coffee品牌，每次拍片可獲400元，其後才被誘騙下載應用程式做任務。一名經此入局的「跳舞隊長」，就管理700名下線，涉款1400萬元。有苦主跟去過新加坡交流，再被誘加碼投資，對於吹噓年息高達200至400%回報，苦主稱不懂投資、不懂計算。

立法會議員吳傑莊接觸到約50名苦主，他促請警方凍結涉案的虛擬貨幣戶口，查虛幣資金流向。



選委界立法會議員吳傑莊周三（5日）召開記者會。（湯致遠攝）

《香港01》早前報道，「Fun Coffee」是一間聲稱紥根越南、2025年底剛進軍香港的投資騙局。公司表面上投資咖啡生意，實際上是虛擬貨幣投資騙局，終在7月底「爆煲」。吳傑莊周三（5日）與多名苦主代表見傳媒。

Fun Coffee招攬參加者做「團隊長」的訊息。（受訪者提供）

做運動收400元 做隊長獲3000元經費

綜合受訪苦主的經歷，他們自2025年7月起經「朋友」、熟人介紹拍做運動或跳舞片段，聲稱是為來自越南的Fun Coffee宣傳，助其「打入香港市場」，每次收400元。

拍片前後，Fun Coffee都會邀請參加者做「團隊長」，自行找8至12人再拍片，每隊「經費」2500至3000元不等。扣減拍攝成本，做「團隊長」可實收1500至2000元。

苦主A（化名）。（湯致遠攝）

苦主A（化名）視拍片為「做兼職」，於是一直與「朋友」保持聯絡。經她和朋友層層介紹，最終有多達700人拍片。直至2025年10月，就被介紹下載Fun Coffee的應用程式做「每日任務」賺錢。A稱，經她投資Fun Coffee有120多人賺到錢，但真苦主有50多人，涉款達1400多萬港元。

苦主A（化名）記錄了團隊資料。（湯致遠攝）

設「上下線」分成制

Fun Coffee設有上下線「分成」制，如下線投資，上線都會分到幾美金的虛擬貨幣。苦主B（化名）就是苦主A的下線，她同樣在2025年10月就開始使用Fun Coffee 應用程式。

今年4月，B更獲邀前往新加坡「交流」，獲告知公司將在7月拓展中國內地市場，被遊說完成「短期任務」，入賬60多萬，聲稱入賬七個月可獲140多萬利潤，年息高達400%。B的團隊約有110人，涉款約250萬港元。

苦主B（化名）就是苦主A的下線。（湯致遠攝）

苦主C（化名）在去年12月接觸到Fun Coffee應用程式，至今投資60多萬，「將儲蓄擺晒入去 」。經他的下線有100多人，涉款約700萬港元。

苦主C（化名）。（湯致遠攝）

苦主自稱「唔識投資」

直至今年7月，他們發現無法提款，方知受騙。被問到為何會相信年息多達222%的投資產品？A稱，其上線推銷時說：「呢啲任務唔係投資，呢啲任務是因為我們是公司會員，但公司有好多AI機械人，有訂單即賺了錢？所以是賺了錢『益會員』」。A深信公司是「大把錢」，只因擴大發展規模，要更多人認識，所以「賺硬」。

B則表示，起初都有所懷疑，但自覺拍了做運動片、又搞了幾次馬拉松，又免費參加了飯局便放下戒心：「好多人同我們講，一場馬拉松都幾百萬，想想一場幾多錢？公司好多錢。」對於回報，稱「我哋都唔睇幾多回報」。

C說稱，群組中都是「朋友」，未到無法提款前，都無起過疑心。

選委界立法會議員吳傑莊。（湯致遠攝）

吳傑莊：已接觸約50名苦主

吳傑莊表示，其團隊截至今午，接觸了約50名苦主，年齡層分佈廣，有30多歲，也有不少退休人士。他稱「Fun Coffee」起初以投資咖啡相關項目為招徠，在香港頻繁舉辦各類大型社交及體育活動，包括晚宴及馬拉松等，藉此建立健康形象並吸引市民參與及宣傳。然而，當市民逐步參與這些社交活動後，相關投資項目便演變成「做任務」模式，平台以極高昂的利息回報吸引受害人存人資金。

吳又稱，有苦主最初對相關投資半信半疑，但有人以層壓式手法，向下線受害者進行重複性疲勞轟炸，更以「保證不輸」作口頭擔保，當受害者初期成功提領數十元回報甚至取回本金後戒備放鬆，再連本帶利注入更多資金。他說「Fun Coffee」設有「上下線」的傳銷制度，投資者若成功推薦新投資者加入，作為「中介」可獲一定比例的分成。騙徒藉此手法提供誘因，迅速建立起龐大的銷售群體，令更多無辜市民牽涉其中。

吳傑莊促請警方凍結涉案戶口。（湯致遠攝）

促凍結虛幣戶口

吳促請警方凍結涉案的虛擬貨幣戶口，亦準備助苦主「溯源」查虛幣資金流向，但同時亦請苦主有心理準備，大部份款項無法追回。