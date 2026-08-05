今日新聞8分鐘｜地盤泥頭車溜後猛撼吊臂車｜電車司機無錢棄上訴

九龍城地盤安全經理墮斃 家屬認屍遺孀神情哀傷

周一（3日）中午，九龍城沙浦道一地盤，一名39歲黎姓地盤安全經理懷疑在工作期間，從14樓天台墮下被困外牆與棚架之間，送院不治，遺下妻子及2名年幼子女。今日（5日）早上，死者妻子在香港建造業總工會職員陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。她離開時需要攙扶，神情哀傷。

越南Fun Coffee騙局攻港 港澳警共拘8男女涉$9,700萬

聲稱紥根越南的「Fun Coffee」捲入投資騙案，香港警察與澳門司警採取聯合行動，其中香港警方拘捕6名男女涉嫌詐騙，牽涉225宗案件，涉款達9,400萬元；澳門司警則拘捕兩名女子，涉及9宗案件約360萬澳門元。警方於今日（4日）下午4時舉行記者會交代詳情。

洪水橋地盤泥頭車溜後猛撼吊臂車 工人驚呼：爭啲無命

洪水橋發生驚險車禍。有讀者向《香港01》提供片段，並指現場為洪水橋丹桂村一地盤。據讀者所述，當時有一輛泥頭車從山上斜路倒車，期間懷疑失控一直溜後，最終撞向後方一輛停泊的吊臂車，繼而翻側。

據現場影片及圖片可見，涉事泥頭車向右翻側，大量泥沙傾瀉而出，司機則被困車內無法自行逃出；被撞吊臂車車頭擋風玻璃被撞至碎裂，車上工人目擊全程，驚魂未定稱：「嘩，好恐怖呀！泥頭車山上隊落嚟呀！」又指幸好反應快立即倒車，否則後果不堪設想，直呼「爭啲無命呀！」其後，有工人爬上車門試圖營救被困司機，並向周圍呼喊尋找鐵鎚等工具破窗救人「仲郁緊、仲郁緊，快啲攞錘仔呀！」

電車西環撞斃3歲女童 司機稱無錢無學歷棄上訴

電車司機前年在西環撞到一名抱著3歲外孫女的六旬翁，女童被捲車底亡，電車司機被裁定1項不小心駕駛罪成，被判監4周。他就定罪和判刑提出上訴，案件(HCMA 15/2026)今(5日)在高等法院審理。司機庭上稱不獲批法援，他財力不足，學歷亦低，因此放棄上訴。暫委法官王詩麗表示不想他因無錢而不提上訴，司機回應指他對事件「有啲責任」，確定放棄上訴。王官遂駁回上訴，原獲保釋的司機需即時服刑。

陳凱琳兒子睇戲踢中人椅背 疑遭忌廉淋頭警緝一女

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）日前帶同兒子前往金鐘太古廣場戲院，觀賞電影《蜘蛛俠》，有同場網民指摘其子大聲交談、嬉笑及尖叫「嘈足全程」，但亦有其他同場目擊者出面為陳凱琳護航，稱並不是前者所言的誇張，更指散場時有人疑因不滿，懷疑以忌廉淋向陳凱琳兒子的頭部。據了解，陳凱琳事後報警求助，案件列作「普通襲擊」，警方正追緝一名中國籍女子。

打風｜熱帶風暴鯨魚 周五遭超強颱風白海豚抽乾

【鯨魚Kujira／颱風白海豚Dolphin／移動路徑／天文台／HKO／明天的天氣／打風】位於呂宋以西的熱帶低氣壓，已於今日（8月5日）凌晨增強為熱帶風暴，並命名「鯨魚」。天文台於3時30分發出特別天氣提示稱，按照現時預測，熱帶風暴「鯨魚」會在今日於呂宋附近的南海中部徘徊，與本港保持約700公里或以上的距離，對本港直接威脅不大。

天文台指隨着會增強為超強颱風的白海豚繼續西移，鯨魚會受白海豚影響而向東移向呂宋，並逐漸減弱，料周五（ 7日）下午在呂宋以東海域，降至低壓區級別。

江蘇火災母女困窗外墮樓 網民怒批消防無氣墊及雲梯

江蘇連雲港一住宅小區發生火災，一位母親帶着女兒躲出窗外避火，消防人員到場後對着起火窗戶噴水，等待救援期間，這對母女雙雙墮樓，被緊急送院搶救。影片在網上曝光後，不少網民質疑消防救援不力，「為什麼只噴水，不架雲梯和不放救生氣墊？」

據《中國新聞週刊》消息，事件中的3嵗女童已去世，母親還在重症監護室，尚未脫離危險。據當事人家屬表示，發生火災時，女童父親成功逃生，當時他讓妻女跟上，但她們被困火場。下樓後，女童父親曾向消防喊話，不要噴水救人，但沒有任何用。