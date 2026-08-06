今日新聞8分鐘｜燥男錯過通宵巴毀玻璃｜中國粉絲泰國追星遭歧視

油麻地私家車後退釀3車串燒撞 單車男險受波及

Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳一段影片，長約1分鐘，可見事發昨晚（本周三/8月5日）大約9時23分，3輛私家車沿油麻地上海街往佐敦方向行駛，前後駛到上海街和北海街交界燈位時，按照燈號停車，其間一名男子踏單車疑送外賣，最前方私家車突然後退，造成3車串燒相撞，單車男險受波及，其間有人怒罵「你老X」，最前方私家車突然開車，單車男立即追上。

直擊古洞公屋地盤工人高空工作無安全措施 房署發警告信

地盤高空工作極具危險性，安全措施必須要做妥。《香港01》接獲讀者報料，指每日途經古洞北發展區一個公屋地盤時，發現有多名工人在高達十多層的天台及邊緣位置施工時，沒有戴妥安全帶，亦無設置獨立救生繩：「地盤好多人知，無人監管，睇到當見唔到。」《香港01》記者今日（4日）到所述地盤視察，確實目睹數名工人雖然穿上降傘式安全帶，卻沒有扣在獨立救生繩或任何繫固點，隨意在棚架之間走動，險象環生；另外，亦有工人在高處工作時，連安全帶也沒有扣，只戴上安全帽，非常驚險。

房屋署表示非常關注事故，已即時責成承建商嚴肅跟進，及進行全面調查。承建商亦已立即暫停相關外牆搭建臨時棚架、以及高空澆置混凝土工作，並暫停相關工友在地盤內工作。此外，房屋署已發出警告信和儘快面見承建商，同時要求承建商提交詳細的調查報告。勞工處亦指已知悉事件，並會作出跟進。如發現有人違反職業安全及健康法例，勞工處會依法處理。

天水圍中港車司機為生意爭執 偕兩友講數遭伏擊

一名45歲男子，今日（6日）凌晨時份在天水圍天秀路遇襲。據悉，事主是中港車司機，較早前在一個中港私家車Wechat群組內，與群組中的成員因生意問題爭執。他相約對方「講數」，並由兩名友人陪同，結果卻遭8至9名大漢以伸縮棍及膠籃襲擊，3人同告受傷，警方重案組接手調查。

旺角男疑錯過通宵九巴 叫車長開門被拒 拳打腳踢毀玻璃

旺角發生刑毀巴士案。今日（6日）凌晨4時許，一輛路線N293、正前往將軍澳尚德總站的九巴在先達廣場巴士站埋站，乘客上落車後，車長如常開車，駛至亞皆老街105號對開燈位時，一名年約40歲男子突然走出馬路，要求車長打開車門，讓他上車。

車長認為情況危險拒絕開門，懷疑有人感到不忿，向巴士車頭擋風玻璃拳打腳踢，逞兇後逃離現場，車長報警求助。

中國粉絲泰國機場追星釀混亂 遭保安「拉眼角」歧視

7月29日，泰國國際航空（泰航）編號TG674航班原計劃於23時50分從曼谷素萬那普機場飛往北京，不料卻在起飛前拒絕22名中國乘客登機，此外，在乘客交涉期間，一名機場保安被拍到向中國乘客做出拉眼角動作，被指帶有歧視意味。

機場8月4日晚發聲明稱，事件源於一群中國粉絲在機場尾隨同機中國藝人，由貴賓室一路跟至登機廊橋，屢次違反安全規定，航空公司最終決定拒絕22人登機，導致航班延誤。機場亦就保安不當言行致歉，並稱已對涉事人員作出懲處。

西貢海域上空現10條湖水藍光柱 料屬罕見光學現象

有多名居於馬鞍山至大埔的居民，在周二（4日）晚上約10時，看到東南方夜空出現約10條神秘湖水藍色的光線，引來討論是否外星人發放訊號、垂直流星、甚至說笑是光纖上天。

香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武指有可能是光柱（Light Pillar），屬非常罕見光學現象；有網民也指出，該現象為叫「漁火光柱」，由冰晶反射形成的一種大氣光學現象，而該位置為西貢海域，近期晚上有開大光燈漁船作業，把海面照成湖水藍色，條件符合出現「漁火光柱」。

房協料2028年起清拆觀塘花園大廈兩廈 居民陸續遷至鴻鵠臺

房協觀塘花園大廈第二期重建預計會在2028年展開。首階段涉及的喜鵲樓及燕子樓部分租戶被安排調遷到對面新建的鴻鵠臺，近日開始陸續入伙。有五人家庭獲編配至全屋苑只得七個的五至六人單位，笑言如中六合彩；亦有過往居於燕子樓低層的住戶搬至高層，能望到獅子山，大讚新單位開掦。

房協指，現時目標明年底完成所有喜鵲樓及燕子樓租戶的調遷，2028年初開始清拆，預計重建需時約六七年，屆時第二期餘下孔雀樓、百靈樓、畫眉樓住戶將遷至新建大廈。

37歲女做支氣管鏡檢查身亡 丈夫質疑麻醉師「幾乎全程玩手機」

7月29日，陝西西安市民劉先生反映，他的妻子在當地胸科醫院做支氣管鏡檢查時死亡。他查看閉路電視發現，醫生疑有違規操作。醫院副院長表示，經死亡責任專家判定，醫生責任不大，目前仍在醫院工作。當地衛生健康委員會及醫療糾紛人民調解委員會已介入處理。