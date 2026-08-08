今日新聞8分鐘｜男子因噪音狂斬鄰居後墮斃｜凌志公路踩線舞龍

荃灣國瑞路路邊工地爆水管 狂噴約10層樓高水柱

荃灣爆水管。本周五（8月7日）早上11時許，國瑞路近昇柏山對開一路邊工地，地底一條食水供水管懷疑受其他工程影響受損致滲漏，新豐中心及美達中心暫停供水。《香港01》記者中午12時許到場視察時，仍可見現場狂噴數十米高、約10層樓高水柱，水花飄散至毗鄰行車線，荃灣區議員劉松剛及社區幹事朱芊嫚、聯同關愛隊等人亦到場了解。水務署派員關水掣搶修，陸續放置12個水箱供市民取用。

水務署本周六（8日）於Facebook專頁「滴惜仔」指，經署方工程團隊的搶修，荃灣國瑞路的緊急水管維修工程已經完成，食水供應亦已於本周六（8日）凌晨4時起陸續恢復正常。

白海豚下沉氣流噴港 天文台料明市區36度 港島一區與上水飆38度

【颱風白海豚／天文台／HKO／打風／明日的天氣】天文台今日（8日）料強颱風白海豚最快明日（9日）登陸浙江溫州市，其外圍下沉氣流正影響本港，天文台尖沙咀總部今午4時錄得最高氣溫34.7度，創今年以來最高紀錄。

天文台今午4時半更新九天天氣預報，料未來一連三日「極端酷熱」，明日（8日）市區氣溫（尖沙咀天文台總部）介乎29度至36度，或再破今日紀錄；而分區天氣顯示新界三區及港島跑馬地均飆至38度。酷熱天氣料持續至下周中後期，屆時受西南氣流影響，下周五（14日）起逐漸降溫並有幾陣驟雨。

天水圍公屋單位天降多件玩具 目擊者拍片：唔知咩事係咁抌

天水圍發生高空擲物事件。有街坊在Threads表示，今日（8日）凌晨1時半左右，天瑞邨其中一幢公屋單位「唔知咩事係咁抌玩具落街」，未知對方目的。事件中，無人受傷。

元朗公路凌志爬頭踩線「舞龍」 網民斥危駕

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（周五/8月7日）流傳一條影片，影片寫明傍晚6時45分左右，相信現場是元朗公路往荃灣方向近博愛醫院，一輛掛有中港車牌的私家車沿右線行駛，後方一輛凌志（Lexus ）私家車突然越線爬頭，但凌志繼續踩線，在左線貼近該輛中港車牌的私家車，而且左穿右插，不時切回右線，在對方前方位置「舞龍」，對方需要減慢車速，最終兩車沒有發生碰撞，但過程險象環生。

黃大仙上邨血案｜兩男鄰居曾因噪音爭執 死者斬人後墮斃

黃大仙上邨昭善樓今早發生傷人及墮樓事件。一名25歲男子被發現全身刀傷，血流披面倒臥電梯內；7分鐘後，另一名男子被發現從高處墮下，倒臥昭善樓對開地面不治。現場消息稱，二人為上下層鄰居，傷者出門乘電梯下行，其間有人手持菜刀進入，二話不說向他狂斬最少10刀；行兇後返回單位一躍而下。據知，死者疑有精神病紀錄，與傷者因噪音問題曾爭執。

馬航機師涉偷運7萬粒搖頭丸 遭印尼海關查獲最高可判死刑

馬來西亞航空一名39歲機師，竟利用執勤機會，將大量毒品夾帶入境印尼，遭雅加達機場海關查獲，他行李內藏有逾7萬顆搖頭丸，更令人震驚的是，他尿液檢驗呈陽性反應，恐在飛行期間吸毒。

環保大道寵物公園疑現毒餌 史賓格犬散步後抽筋肚瀉亡

將軍澳有寵物公園疑現毒餌，有狗隻散步後嘴沾粉末身亡。據了解，昨日（6日）晚上約9時，一名狗主帶同愛犬由日出康城前往將軍澳環保大道寵物公園散步。惟返回住所後，狗隻嚴重不適，遂立即帶牠往旺角「香港社企動物醫院」求醫，惜最終返魂乏術。

消息稱，死亡狗隻為史賓格犬，雄性，7至8歲，重約16公斤，當時嘴邊有疑似白色粉末，回家後抽筋及肚瀉，凌晨約1時抵院時已無生命跡象。動物醫院亦於社交平台呼籲狗主提高警覺，相關帖文亦於網上瘋傳。警方留意到事件後，主動聯絡動物醫院及狗主，案件暫列「雜項」，交由將軍澳警區特遣隊跟進，暫未有人被捕。

休班警長醉駕入獄2周罰2萬 警署撞警車後繼續駛至科學園

休班男警署警長涉喝酒後仍到東九龍警察總部停車場取車，開車後已撞到一輛警車，令該警車的車牌掉下，但他仍繼續駕駛，並駛至科學園，期間曾超車爬頭，並撞到交通標誌，之後再駛回警署。其呼氣測試顯示其酒精含量比法定容許上限超出逾倍。警長早前承認危險駕駛等共8罪。案件（KTCC78/2026）今(7日)於觀塘裁判法院判刑。

港鐵首邀市民錄車站禮讓廣播 即日起3站供乘客試咪

港鐵為推廣「有禮乘車文化」，今年繼續舉辦「禮讓運動」，並首次設立「有禮廣播站」，由今日（7日）起連續三星期的周五及周六，在金鐘、沙田及將軍澳站設置「錄音室」，招募乘客親身前來車站「試咪」，錄製最長20秒的「車站禮讓廣播」語句，內容主題為「有禮乘車禮儀」，亦可於網上提交錄音作品。港鐵將選出25段具創意及感染力的作品，於今年第四季在不同路線車站播放。

此外，港鐵特別邀得「音樂情人」之稱的靚聲藝人鄭子誠，演繹一系列溫馨廣播作示範，但下一位有禮廣播員，隨時就是「你」。