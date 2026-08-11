今日新聞8分鐘｜19歲日女遭掐頸搶錢 ｜BB險窒息貓咪救人立大功

警首用無人機巡觀塘繞道偵緝危險駕駛 10人被捕

警方東九龍總區交通部於過去一周（3日至10日）一連8日，在觀塘繞道一帶重點打擊危險駕駛。行動中，警方首次使用無人機進行高空觀察及搜證，配合隱形戰車執法，合共拘捕9男1女司機（25至51歲）；扣留7部私家車及3部電單車作進一步檢驗。

元朗眼利司機見流浪貓即停車 女伴馬路徒手救貓

日前（8日）網上流傳一段車cam片段，片中一名眼利的司機在駕駛時發現馬路上有一隻流浪貓，車上的女伴聽到後即驚慌地叫司機「停車」，並在短短幾秒鐘便成功救貓，將其捉離馬路帶上車輛上，不少網民大讚兩人行為「代浪浪多謝你，好有愛心」。

油麻地瑪莎拉蒂爆胎停路邊 司機棄車逃 警員車上檢毒品

昨（10日）晚6時許，警方接獲有途人報案，指在油麻地渡船街和甘肅街交界位置有一輛私家車停泊在上址。警方接報到場，發現一輛爆胎私家車，警員逐上前調查。調查期間，該名年約20歲的男司機出示他人的身份證，並在警方檢查時拔腿逃跑，最終逃離現場。

警員其後在該輛私家車上檢獲約14粒懷疑含有依托咪酯的煙彈、一些懷疑大麻、一些懷疑「迷幻蘑菇」及一些懷疑「搖頭丸」，檢獲的毒品總市值仍在點算中。

尖沙咀酒店房間內 19歲日籍女遭男子掐頸搶錢

今日（10日）晚上9時許，警方接獲尖沙咀彌敦道32-34號一酒店位置有人報案，指懷疑發生搶劫案。警方及救護車接報到場，發現一名19歲日籍女子頸部受傷。

經初步調查指，日籍女事主較早時在酒店房間應門鐘，她開門時，惟遭一名30至40歲男子襲擊，更一度被掐住頸部。該男子其後搶走她約1.5萬港元，得手後便逃離現場。事件中暫未有人被捕，警方正調查案件。

BB被毯蒙頭險窒息 貓咪叫醒媽媽救人立大功

家中貓咪在危急時刻化身英雄，成功拯救險窒息的小主人。8月8日，山東臨沂一名嬰兒在睡覺翻身時不慎將被毯蓋住頭部，貓咪察覺異常，嘗試用嘴掀被未果後，果斷叫醒熟睡的女主人，並引導她去查看，及時化解一場危機。

水邊圍邨停電 居民熱醒連人帶BB車抬落樓避暑

由於元朗區有地底電纜故障，導致水邊圍邨及附近共2,400戶停電。其中水邊圍邨多幢大廈的升降機暫停服務，深宵斷電令大批住戶在酷熱中熱醒，有家長連人帶嬰兒車抬落樓避暑；邨內有全日制幼兒學校亦受影響，需緊急借用鄰近校舍上課。

工作暑熱警告失衡 勞工處長答為什麼：我哋都好多問號

說是保障工友卻又沒有直接法律效力的工作暑熱警告和相關指引推出至今三年多，勞工處發出過二百次，但只有最低級別的黃色，一次紅色或黑色都沒有，就連周日（9日）香港出現破紀錄高溫，警告也只是黃色，天文台前台長林超英以致社會質疑機制未能反映工友熱壓力，只黃沒紅黑不如不用。

勞工處處長許澤森今日（11日）在電台訪問說，今年4月已改良警告的啟動機制，改用多個監測點及較寬鬆比例，原預期今個夏天觸發高級別警告的機率會提高，至近日極端酷熱，勞工處同事在觀察溫度變化時，發現警告級別「冇跳到」：「我哋（勞工處內部）都好多問號。」

長征七號改火箭發射失敗 升空後不足90秒爆炸

海南文昌航天發射場周一（8月10日）晚上以長征七號改（又稱長征七號甲、長征七號A）運載火箭執行發射任務，但火箭點火升空後爆炸，發射任務未能成功。據新華社報道，當晚長征七號改運載火箭搭載中星4B衛星發射，升空後飛行異常，發射任務失利，具體原因正在進一步分析排查。

哥倫比亞7.4級地震 至少130人亡

哥倫比亞西部8月10日發生7.4級地震，是當地進入21世紀以來的最強烈地震。這場天災導致當地出現大量傷亡，哥倫比亞政府指，全國32個城市受到今次地震嚴重影響，至今死亡人數增至132人，另外有570人受傷。