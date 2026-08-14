啟德綠色集運系統正午截標 政府收兩份標書 包括中港企合組團隊
啟德智慧綠色集體運輸系統合約今午（14日）截標。運輸及物流局表示，政府共接獲兩份標書，當中有本地及內地企業組成的團隊投標，包括具備鐵路興建、公共運輸營運及物業發展豐富經驗的企業。標書評審委員會將隨即展開評標工作，對入標者非價格和價格建議作仔細評審，以期選出最優質的企業組合，目標於今年內批出系統合約。
啟德項目全長約3.5公里，擬設六個高架車站，兩端終點站分別連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站，為啟德前跑道區往來港鐵啟德站提供接駁交通。
政府發言人表示，樂見市場反應正面，今次招標吸引了來自本地及內地企業組成的團隊投標，包括具備鐵路興建、公共運輸營運及物業發展豐富經驗的企業，反映推展智慧綠色集體運輸系統不單能造福社區，同時亦促進企業合作，帶動香港經濟發展。
據悉，兩大潛在技術供應商為比亞迪的「雲巴」及中國中車的「智軌」。市場早前盛傳，港鐵將與比亞迪的「雲巴」合組財團投標，港鐵行政總裁楊美珍昨日（13日）在業績發佈會上則公布會入標競投。另外，據了解，透過旗下公司載通國際持有九巴的新鴻基地產與中國中車合作入標。
啟德綠色集運系統是什麼？
2023年《施政報告》提出在啟德、東九龍及洪水橋／厦村3個地區發展智慧綠色集體運輸系統，當時政府表明已參考「雲巴」、「智軌」及「巴士快速公交系統」等。其中啟德項目全長約3.5公里，擬設六個車站，以高架模式連接啟德郵輪碼頭至港鐵啟德站，途經啟德體育園、跑道區一帶，預計2031年投入服務。
項目將成為香港首個智慧綠色集體運輸系統，服務沿線約3萬居住人口及2萬就業人口，及每日因毗鄰旅遊及體育設施等衍生的7,000客量，每小時單向最高客量約6,000人。發展局早前又表示，在確立基礎走線的系統及設計後，會檢視將來延伸系統至觀塘等其他地區的技術及財務可行性。
項目以「雙信封制」評審，非價格建議佔比60%、價格建議40%，中標者可獲20年專營權，以「建設、營運、移交」（BOT）模式營運，政府會向中標者以象徵式地價批出3幅共約3.65公頃用地的物業發展權作為財務資助。招標要求投標公司須由截標日起計的過去15年內，於香港或香港以外地區擁有至少連續5年營運陸上公共交通系統經驗、平均每日服務乘客量至少4萬人次。