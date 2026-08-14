啟德綠色集運系統正午截標　政府收兩份標書　包括中港企合組團隊

啟德智慧綠色集體運輸系統合約今午（14日）截標。運輸及物流局表示，政府共接獲兩份標書，當中有本地及內地企業組成的團隊投標，包括具備鐵路興建、公共運輸營運及物業發展豐富經驗的企業。標書評審委員會將隨即展開評標工作，對入標者非價格和價格建議作仔細評審，以期選出最優質的企業組合，目標於今年內批出系統合約。



啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。（運輸及物流局圖片）

啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。（運輸及物流局圖片）

啟德項目全長約3.5公里，擬設六個高架車站，兩端終點站分別連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站，為啟德前跑道區往來港鐵啟德站提供接駁交通。

政府發言人表示，樂見市場反應正面，今次招標吸引了來自本地及內地企業組成的團隊投標，包括具備鐵路興建、公共運輸營運及物業發展豐富經驗的企業，反映推展智慧綠色集體運輸系統不單能造福社區，同時亦促進企業合作，帶動香港經濟發展。

市場早前盛傳，港鐵將與比亞迪的「雲巴」合組財團入標競投啟德智慧綠色集體運輸系統合約。（資料圖片／鄭子峰攝）

中國中車旗下湖南中車智行科技有限公司表明有意以設備供應商身份，來港與本地發展商合作，參與三個集運系統項目。（資料圖片／林遠航攝）

據悉，兩大潛在技術供應商為比亞迪的「雲巴」及中國中車的「智軌」。市場早前盛傳，港鐵將與比亞迪的「雲巴」合組財團投標，港鐵行政總裁楊美珍昨日（13日）在業績發佈會上則公布會入標競投。另外，據了解，透過旗下公司載通國際持有九巴的新鴻基地產與中國中車合作入標。

啟德智慧綠色集體運輸系統郵輪碼頭車站構想圖。（運輸及物流局圖片）

啟德智慧綠色集體運輸系統走線。（土木工程拓展署文件）

啟德綠色集運系統是什麼？

2023年《施政報告》提出在啟德、東九龍及洪水橋／厦村3個地區發展智慧綠色集體運輸系統，當時政府表明已參考「雲巴」、「智軌」及「巴士快速公交系統」等。其中啟德項目全長約3.5公里，擬設六個車站，以高架模式連接啟德郵輪碼頭至港鐵啟德站，途經啟德體育園、跑道區一帶，預計2031年投入服務。

項目將成為香港首個智慧綠色集體運輸系統，服務沿線約3萬居住人口及2萬就業人口，及每日因毗鄰旅遊及體育設施等衍生的7,000客量，每小時單向最高客量約6,000人。發展局早前又表示，在確立基礎走線的系統及設計後，會檢視將來延伸系統至觀塘等其他地區的技術及財務可行性。

項目以「雙信封制」評審，非價格建議佔比60%、價格建議40%，中標者可獲20年專營權，以「建設、營運、移交」（BOT）模式營運，政府會向中標者以象徵式地價批出3幅共約3.65公頃用地的物業發展權作為財務資助。招標要求投標公司須由截標日起計的過去15年內，於香港或香港以外地區擁有至少連續5年營運陸上公共交通系統經驗、平均每日服務乘客量至少4萬人次。