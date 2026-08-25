港燈電費加價　推消暑活動兼派家用循環扇助節能　料1萬基層受惠

港燈9月份燃料調整費再加價至60.7仙，按月上升約5.9%。為紓緩電費上升對住宅客戶的影響，港燈在8月至10月期間，向指定客戶提供「特別電費補助」。除此之外，港燈又推出「送暖樂社群 × 清涼．安心」計劃，在港島區16個地點舉辦抗熱消暑活動，並向合資格基層家庭和長者送贈家用循環扇幫助節能，預計有1萬名市民受惠。



港燈董事總經理鄭祖瀛 （前排左四）日前出席在香港基督教女青年會明儒松柏社區服務中心設立的「港燈清涼角落」舉辦的「消暑星期四」活動。（港燈提供）

港燈今日宣布9月份燃料調整費為每度電 60.7仙，較8月上調3.4仙。連同基本電費，9月份平均淨電費為每度電188.6仙，較8月上升1.8%。港燈表示，由於燃料成本透過燃料調整費機制逐步反映，9月燃料調整費主要反映今年5月至7月期間的燃料成本，又預期未來燃料調整費仍將維持在較高水平。

為紓緩電費上升對住宅客戶的影響，港燈在8月至10月期間，向每月用電量450度或以下的住宅客戶提供每度電8仙的「特別電費補助」。如以每月用電量450度的住宅客戶為例，連同基本電費及扣除「特別電費補助」後，9月電費較上月增加15.3元。

港燈除推出「特別電費補助」以紓緩電費上升壓力外，亦推出「送暖樂社群 × 清涼．安心」計劃，在港島區16個「港燈清涼角落」舉辦抗熱消暑活動和用電安全節能講座，並向合資格基層家庭和長者送贈家用循環扇幫助節能。計劃已順利開展，預計可惠及約 1 萬名有需要人士。

鄭祖瀛向出席活動的長者送贈家用循環扇，鼓勵他們以風扇加强空氣流通， 節省冷氣機用電和能源開支。（港燈提供）

在活動上港燈工程師正分享用電安全和節能貼士。未來三個月「港燈清涼角落」將舉辦同類活動，提升社區用電安全和節能意識。（港燈提供）

港燈董事總經理鄭祖瀛日前出席「港燈清涼角落」一項抗熱消暑活動時表示，計劃結合消暑、節能教育和關愛元素，不但有助推廣安全用電和節能減碳，更鼓勵市民養成良好的用電習慣，既減輕電費開支，又支持環保，達至雙贏效果。他又感謝各個參與計劃的社區夥伴的支持，攜手建設更關愛、更可持續發展的社區。

「港燈清涼角落」在港島四區一共16間社區中心內設立，在8月至10月期間為基層家庭、長者和有需要人士提供清涼舒適的休憩空間。（港燈提供）

「港燈清涼角落」在港島四區一共16間社區中心內設立，在8月至10月期間為基層家庭、長者和有需要人士提供清涼舒適的休憩空間。