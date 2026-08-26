本港醫療開支按年升5%　人均$3.4萬　醫衞局：過去10年呈上升趨勢

醫衞局今（26日）發表上個財政年度的《本地醫療衞生總開支帳目》，及根據國際慣例修訂以前年度的數字以納入最新資料。2024/25年度香港醫療衞生經常性開支為2,625.13億元，較上年度增加5.0%，人均醫療衞生經常性開支為34,890元。公共衞生支出佔51.6%，即1,354.50億元。公共支出佔本地生產總值的百分比為4.2%，與上年度的佔比相若。



2024/25年度香港醫療衞生經常性開支為2,625.13億元，較上年度增加5.0%。(醫衞局圖片)

公共支出佔本地生產總值的百分比為4.2%，與上一個年度的佔比相若。(醫衞局圖片)

醫衞局今日發表2024／25年度的《本地醫療衞生總開支帳目》及根據國際慣例修訂以前年度的數字以納入最新資料。2024／25年度的醫療開支走勢維持穩定。香港醫療衞生經常性開支為2,625.13億元，較上年度增加5.0%。開支佔本地生產總值的百分比為8.2%，與上年度的佔比相若。人均醫療衞生經常性開支為34,890元。

2024/25年度，人均醫療衞生經常性開支為34,890元。(醫衞局圖片)

過去10年醫療衞生經常性開支呈上升趨勢

2024／25年度醫療衞生經常性開支中，公共支出佔51.6%，而人均公共支出為18,000元。公共支出佔本地生產總值的百分比為4.2%，與上年度的佔比相若。就相對本地生產總值的百分比而言，香港醫療衞生經常性開支及其中的公共支出，在過去10年間均大致呈上升的趨勢。至於私人醫療衞生支出方面，2024／25年度的相關支出佔香港醫療衞生經常性開支48.4%（即1,270.63億元），相對本地生產總值的百分比為3.9%。

基層醫療開支佔整體醫療衞生經常性開支的30.4%

局方表示，一直按《基層醫療健康藍圖》的方向，積極推動基層醫療改革，將醫療體系的重心由以治療為主導的第二、三層醫療，逐步轉向以預防為重、以家庭醫生為中心的基層醫療。基層醫療署成立後，除了持續擴展地區康健網絡外，亦不斷優化和推展「慢性疾病共同治理計劃」。

2024／25年度基層醫療開支佔整體醫療衞生經常性開支的30.4%，正穩步邁向《藍圖》提出在整體醫療開支中，基層醫療和第二層／第三層醫療之間應達致較佳平衡，例如約3.5:6.5甚至4:6的長遠目標，反映政府正逐步建立一個更具可持續性的醫療健康系統，以應對人口老化、慢性疾病日益普遍等挑戰。