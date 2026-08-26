皇家美素力奶粉含鉛｜衞署至今接762宗查詢　暫無嬰幼兒鉛中毒

皇家美素力1號嬰兒配方奶粉早前被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準，衞生署今（26日）表示，截至中午，署方的電話熱線和母嬰健康院共接獲762個相關查詢，已按個別情況提供有關轉換配方奶粉的建議，並按嬰幼兒的情況轉介446名嬰幼兒至醫管局接受檢查和跟進。其中，237名嬰幼兒已接受臨床評估，結果顯示整體健康情況良好，沒有嬰幼兒出現鉛中毒。



澳門當局檢出荷蘭皇家美素力1號奶粉含鉛量超標，本港食安中心上月25日呼籲市民停止讓嬰兒食用。(荷蘭美素佳兒官網圖片)

衞生署表示，自7月底接獲食物環境衞生署食物安全中心通報，指「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」（批次：1W07KPJ）被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準以來，一直密切跟進曾飲用相關批次奶粉的嬰幼兒健康狀況。

237名嬰幼兒接受臨床評估 健康良好

截至今日中午，衞生署的電話熱線和母嬰健康院共接獲762個相關查詢。衞生署已按個別情況提供有關轉換配方奶粉的建議，並按嬰幼兒的情況轉介446名嬰幼兒至醫管局接受檢查和跟進。其中，237名嬰幼兒已接受臨床評估，結果顯示整體健康情況良好，沒有嬰幼兒出現鉛中毒。至於未有評估的個案，主要原因為家長決定不進行進一步評估以及零星個案尚待評估。

澳門市政署上月25日表示，接獲當地藥物監督管理局通報，指一批次「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」樣本被驗出重金屬「鉛」含量超出當地食安標準，超標高達10倍。（澳門政府網頁）

隨著查詢減少 電話熱線下午6時起停止運作

署方表示，根據食安中心提供資料，食安中心已加強在市面抽檢本港嬰幼兒配方奶粉鉛含量，至今沒有鉛含量超出本港法定標準的個案。

署方指，鑑於衞生署電話熱線於最近數周只有少量查詢，衞生署就事件特別設立的電話熱線將於8月28日下午6時起停止運作。家長如發覺嬰幼兒感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見；如欲了解有關轉換配方奶粉的注意事項，市民可瀏覽衞生署網頁了解詳情。