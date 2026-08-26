凱旋珠寶玉石文化館違規禁接團30日　門店關閉　董事須上培訓課程

旅遊業監管局昨日（25日）公布位於九龍灣臨澤街的註冊商店「凱旋珠寶玉石文化館」（Kaiser Jewellery International Limited），因違反行政計劃承諾，罰嚴禁接待任何訪港旅行團30日，門店今日關閉。



資料顯示，「凱旋珠寶玉石文化館」股東兼董事為蘇月如，另外一董事名焦銳。蘇月如是旅遊促進會五名創會會長之一，她及焦銳須於一個月內修畢指明培訓課程。



「凱旋珠寶玉石文化館」門店及辦公室位於九龍灣臨澤街8號啓匯一樓。（梁家俊攝）

通往「凱旋珠寶玉石文化館」門店及辦公室暫停使用，未能通往。（梁家俊攝）

「凱旋珠寶玉石文化館」未有盡力制止導遊威迫旅客購物

旅監局指「凱旋珠寶玉石文化館」涉嫌於今年2月在一宗內地入境旅行團投訴個案中，未有盡力制止導遊威迫旅客購物及防止非獲授權人士在店內宣傳，違反行政計劃承諾，由昨日（25日）起被暫停註冊30日，至9月24日期間嚴禁接待任何訪港旅行團。

旅監局強調對威迫購物等損害香港旅遊業聲譽的行為零容忍，涉事商店的董事、經理及前線員工均須於一個月內修畢指明培訓課程。旅監局亦提醒旅客應確認旅行代理商的合法資格，遇不公或威迫購物應即時求助。

「凱旋珠寶玉石文化館」門店及辦公室落閘，內裡未見有職員、燈光昏暗。（梁家俊攝）

記者今日（26日）到涉事商店位於九龍灣的門店及辦公室，發現大閘緊閉並已暫停營業，通往辦公室的扶手電梯亦掛上「暫停使用」橫額。期間有身穿制服的女職員出面詢問來意，在記者表明身份後，對方直指該處禁止拍攝並要求記者離去。