今日新聞8分鐘｜名牌袋港婦大鬧機場｜店主扶老人送醫遭家屬索賠

天水圍朗天路私家車失控 撞水馬陣後四輪朝天

今日（26日）早上8時33分，天水圍發生一宗交通意外。一輛黑色私家車沿朗天路往天水圍方向行駛，至星巒花園對開時，突然失控撞上路面中線多個水馬後翻側，四輪朝天壓住水馬陣中的地盤工具。途經人士見狀報警，一度懷疑有人被困車內。警方及消防救援人員接報到場證實無人被困、無人受傷，亦未發現私家車司機蹤影。

網上影片顯示，涉事私家車早前沿朗天路中線行駛，當時右側快線有另一輛私家車。至水馬陣前時，涉事私家車意圖向右超車，切線期間車頭猛撞路中水馬後失控，車身向右傾側落入快線，連打至少3個筋斗，撞上路中石壆後再反彈騰空撞中閉路電視攝影機，掉進中線水馬陣中，壓毀多件地盤工具。私家車由撞上水馬至落地翻滾30多米。

北大嶼山翔東路近欣澳3車相撞 的士司機昏迷送院亡

大嶼山發生3車相撞交通意外，釀成1死11人傷。今日（25日）晚上近8時，翔東路近欣澳發生車禍，涉及巴士、貨櫃車及的士。據報，涉事的士司機昏迷被困，的士乘客仍有知覺，但情況嚴重；巴士司機及9名乘客則均受輕傷。該名59歲李姓的士司機由消防救出，經由救護車送往北大嶼山醫院搶救，延至晚上9時20分證實不治。

據了解，事發時貨櫃車沿翔東路往東涌行駛，的士則在其後方尾隨；巴士則在對面線往欣澳站行駛。當駛至上址位置時，疑的士切線爬頭，迎面撞上對頭行車線巴士，再失控撞及貨櫃車。警方正調查事發起因及車禍經過。

21歲男大老山揸大膽車被捕 揭涉6月機場劫金條案

機場三號停車場6月18日發生搶劫傷人案，一名36歲男子取車時，遭刀手斬傷手腳，劫去6條總值約700萬元金條。警方早前稱，截至6月22日共拘捕13人；今日（8月25日）再更新，指就案件拘捕多5人，即累計18人被捕。

飛機延誤！名牌袋港婦大鬧機場 職員做法獲讚

飛機因事延誤，卻向地勤人員發泄？社交平台Threads流傳1段在台灣桃園機場拍攝的影片，指台灣航空公司星宇航空一班飛往香港的客機，因機件故障需要檢查而延誤。然而有1名據指是香港人、揹名牌斜孭袋的女子，不斷責罵地勤女職員，並要求「上級」出來向她解釋，聲言「這又不是香港的……什麼叫不行、沒有啊？」，其間地勤女職員一直耐心解釋，保持專業。目擊者透露，最終女子如願與高層人員對話，「罵了很久」，更揚言要投訴相關地勤人員。

事件引來台灣及香港網民熱議，紛紛批評女子離譜，「好丟香港人的臉」、「野蠻大媽」、「你問香港嘅服務性行業，邊個地方嘅客最麻煩，答案：香港人」、「我們香港人也看不下去」。也有網民讚地勤女職員「EQ（情緒智商）高」，「辛苦台灣地勤小姐」。

老人棋牌館暈倒 店主幫扶送醫遭家屬索賠10萬

湖南衡陽一老人身體不適在棋牌館門口凳子上休息暈倒，店主幫扶送醫後老人死亡竟遭家屬索賠10萬元（人民幣，下同），家屬更揚言如果店主不支付要把屍體停放在棋牌館前，雙方在最終在相關部門協調下支付了1.9萬元，引發網民批評。

祁東縣司法局表示，已就店主幫扶老人遭索賠一事介入調查。內媒《紅網時刻》報道則稱，確認店主沒有過錯，不承擔法律責任。後店主出於人道主義關懷，一次性幫扶死者家屬1.9萬元，但網民對該說法並不滿意，抨擊是變相的「敲詐勒索」、「助長歪風」。

西環老翁疑無牽繩放唐狗 遇混種犬起衝突 女狗主遭咬腳

本港近日發生多宗狗咬動物和人類的悲劇，引來各界關注，西環周二晚（25日）亦發生狗隻咬人案件。晚上11時許，警方接獲一名34歲女子報案，和男友行經西環卑路乍街8號西寶城對開時，被一隻寵物唐狗咬傷腳部，女傷者清醒由救護車送往瑪麗醫院接受治理。據了解，涉事男主人為一名75歲男子，而咬人狗隻為一隻大約40厘米長、2歲零8個月大的黃色雌性混種狗。案件列為「被動物咬噬」將轉交漁農自然護理署轄下的動物管理中心跟進。

宏福苑大火｜宏業侯華建夫婦急賣樓 套現7617萬元

大埔宏福苑去年發生五級大火，釀成168人死亡，該屋苑大維修總承建商宏業及董事何建業被控誤殺，另一董事侯華建被控串謀詐騙。侯華建夫婦原本擁有多個物業，但在大火後接連拋售，八個月內連賣十個住宅連工商物業，套現共7617萬元。當中不少物業是早年購入，合共賬面勁賺逾2000萬元；不過一個持有僅一年半的新蒲崗新落成工廈，賬面蝕68萬元。

李家超落區與長者談耍太極 囑「我哋年紀唔好跌好緊要」

新一份施政報告及香港首份五年規劃料下月出爐，行政長官李家超今日（26日）下午落區，到深水埗元州邨元盛樓家訪，收集意見。他沿路與多名長者聊天了解生活情況，大談晨運耍太極，囑對方年紀與自己相若：「唔好跌親好緊要」。

他之後到區內長者中心了解運作，又試玩健身單車，嘆平時想運動但時間少。臨結束行程前，有現場人士高呼讚他「好靚仔」。李家超向民青局局長麥美娟讚「氣氛好」。