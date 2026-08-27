紅雨｜教育局：上午校及全日制學校停課

天文台今晨（8月27日）5時05分發出紅色暴雨警告信號，教育局於5時30分指出，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。



另外，社會福利署勸諭市民，不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位或包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心及服務單位在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。



尖沙咀近中午時分8號風球仍生效期間，有市民及遊客特別到來感受颱風紅霞的餘威，雨傘被吹爛。（湯致遠攝）

教育局指出，如果香港天文台於上午10時30分或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，下午校今日將照常上課。

根據教育局發出熱帶氣旋及持續大雨通告，幼稚園及中小學日校適用的安排，當紅色或黑色暴雨警告信號生效時，有不同指示，不一定即時停課。

當紅色或黑色暴雨警告信號生效時，教育局指示學校停課安排。（教育局文件截圖）

當紅色或黑色暴雨警告信號生效時，教育局指示學校停課安排。（教育局文件截圖）

在上午5時30分至6時前生效

．上午校及全日制學校應全日停課。未離家上學的學生應留在家中。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生；同時在安全情況下，方可讓學生回家。

在上午6時至8時前生效

．上午校及全日制學校學生無需上課。 未離家上學的學生應留在家中。學校必須保持校舍開放，同時安排應急措施，照顧已返抵學校的學生。

．如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。

．已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家。家長無需急於到校接子女回家。

教育局7月20日早上指，由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全，正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。（資料圖片）

在上午8時至10時30分前生效

．上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

在上午10時30分至11時前生效

．下午校停課。 未離家上學的下午校學生，應留在家中。

．下午校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生；同時在安全情況下，方可讓學生回家。

．上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

在上午11時至下午1時前生效

．下午校學生無需上課。未離家上學的下午校學生，應留在家中。下午校必須確保校舍開放，同時安排人手照顧已返抵學校的學生；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

．如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。

．已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家。家長無需急於到校接子女回家。

．上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

在下午1時或以後生效

．所有學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。