今日新聞8分鐘｜遭雷擊六旬漁民倒臥亡｜阿婆摑女童前其母先出手

荃灣廣場停車場疑爆水管 水柱噴射兩車

荃灣廣場停車場驚現「水舞間」。今日（26日）有網民在社交平台 Facebook 群組上載一段15 秒短片，拍攝到荃灣廣場停車場懷疑爆水管，現場水柱如瀑布般從天花及牆邊四射，直接噴向多輛停泊在車位內的私家車，場面相當誇張。

長沙灣蘇屋邨單位充電器起火 火場4家貓不治、3人送院

長沙灣發生火警。今日（27日）凌晨2時51分，警方接獲一名女子報案指，其蘇屋邨石竹樓住所內一個俗稱「尿袋」的充電器冒煙起火，自己及時逃生；另有多人報案指上址傳出濃煙，更有一男一女報案稱自己住在鄰近單位，一度被困屋內無法逃生。

同日凌晨2時57分，消防出動一條喉和一隊煙帽隊到場撲火救人，一度升起雲梯視察，同日凌晨3時29分，消防將火撲熄，同時救出4隻貓，消防一直施以心外壓搶救，並使用氧氣罩，以協助貓隻呼吸，愛協亦到場協助，救援人員證實4貓死亡。消防經調查後，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

事件中，大約40男38女需要疏散，有住戶更帶同寵物逃到樓下暫避，1男2女鄰居分別報稱吸入濃煙不適，清醒由救護車送往明愛醫院接受治理，當中64歲鄭姓男傷者懷疑走火警期間體力不支氣喘，報稱頭暈和呼吸困難，上衣扯開，露肚赤腳倒地，餘下兩名女傷者分別62歲姓鄭和64歲姓鍾，鍾婦同時膝蓋受傷。

將軍澳六旬漁民倒臥舢舨亡 疑紅雨遭雷擊中多處燒傷

今日（27日）紅色暴雨警告生效期間，有漁民懷疑遭雷電擊中身亡。今早9時14分，警方接獲船隻乘客報案，指近將軍澳南梯台海面發現一名67歲姓冼男子在舢舨上暈倒，他身體多處受傷，送往將軍澳醫院後證實不治。據了解，事主頸部、心口、左背及右手臂有多處燒傷，經初步調查，警方相信事主遭雷電擊中受傷身亡。

APM阿婆摑女童前傳 兩童爭波、女童母先摑阿婆

觀塘apm大堂「SUMMER PLAYFEST」昨午（26日）發生的爭執案，一名老婦推撞及大力掌摑一名女童的影片在網上瘋傳，女童被打至跌倒地上，觸發大人混戰。警方事後拘捕3人，包括男童的母親和外婆，以及遇襲女童的母親。事件中，4人受傷送院。

尼泊爾泥石流至少162人死 飛行員直擊6米巨浪吞城鎮

尼泊爾中部、靠近西藏的喜馬拉雅山區8月26日爆發大規模山洪，暴洪挾帶泥沙、巨石席捲沿線村落與城鎮，造成橋梁崩塌、電廠工地人員受困，死傷慘重。路透社（Reuters）引述尼泊爾當地媒體報道，警方表示死亡人數已達95人；尼泊爾觀光部稍早則統計，至少341名外籍人士失聯，災情仍持續擴大。(編按：根據路透社報道，截至27日早上死亡人數已上升至162人，另有579人失蹤。)

韓國失聯中國女留學生遇害案 華裔疑犯為同校講師

一名在韓國留學的25歲中國女研究生自8月20日晚在大邱市失蹤，警方翌日接到首個相關失蹤報案，並於25日晚發現其遺體及拘捕一名30多歲涉案男子。韓媒報道，被捕男子證實為該報案人，且曾向警方聲稱自己是死者的男友。警方現正重點調查受害者的確切死亡時間，以確定疑犯是否故意遲一天報案，以混淆調查。

警油尖單日發819張牛肉乾 首7個月發10萬張進帳4057萬

油尖警區聯同西九龍總區交通部人員昨日（26日）在區內進行代號「動天」的打擊區內違例泊車黑點行動。警員分別共發出819張定額罰款通知書，以及拖走9輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。

工作暑熱警告8.28起優化 若多區達35度或以上自動升級

香港早前錄破紀錄高溫，但勞工處「工作暑熱警告」只維持最低的黃色級別，引起爭議。勞工處處長許澤森今午（27日）宣布將於明日（28日）起進一步優化「工作暑熱警告」系統，更好地保障僱員在酷熱天氣下或高溫環境中工作的職業健康，加入兩個觸發不同級別警告新條件。

第一，當天文台發出極端熱天氣警告，會自動發出黃色暑熱警告；第二，若全港多處地區實測氣溫達攝氏35度或以上，除觸發警告的監測門檻降低外，警告級別亦會自動上調一級，而如果多個地區35度以上，數據又顯示足夠數據觸發黃色警告，會直接發出紅色警告。當觸發紅色警告，會直接發出黑色警告。