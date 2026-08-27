「青春向延安」明開放　陝西革命文物首赴港　設八路軍裝備體驗

香港抗戰及海防博物館周五（28日）起推出全新專題展覽「青春向延安──抗戰時期的愛國青年」，展期至明年7月7日，免費開放予公眾參觀。是次展覽由康樂及文化事務署與陝西省文物局合辦，首次將延安當地紀念館珍藏的革命文物帶來香港展出。



展覽合共展出24組展品，當中包含9件國家二、三級文物，重現抗戰時期各地青年衝破封鎖奔赴延安救國的歷史。展場分為專題展覽廳、「互動延安」展區及「青春教室」教育角三部分，特設互動體驗，包括八路軍服飾體驗、手作明信片及電子留言站等，冀以貼近年輕人的形式，傳承抗戰時期的愛國精神。



「青春向延安」展覽開幕典禮今日（27日）舉行，由香港海事青年團以中式步操表演揭開序幕，展現當代青少年的氣概。（梁鵬威攝）

參與展覽開幕典禮的香港海事青年團成員於展廳內合照。展覽特意以「青春」為題，展板有八路軍號手熱血形象，旨在拉近歷史與現代年輕人的距離。（梁鵬威攝）

參與展覽開幕典禮的香港海事青年團成員於展廳內合照。展覽特意以「青春」為題，展板有八路軍號手熱血形象，旨在拉近歷史與現代年輕人的距離。（梁鵬威攝）

香港為抗戰物資中轉樞紐 青年投身游擊隊抗敵

開幕典禮於今日（27日）下午舉行，由香港海事青年團以中式步操揭開序幕。署理康文署署長譚美兒致辭時，先向一眾抗戰先烈及老戰士致敬。她指上世紀三四十年代日本軍國主義燃點侵華戰火，中華民族處於危急存亡之秋，「無數愛國青年深感與祖國命運密不可分，毅然挺身而出，克服種種險阻，從四面八方遠赴革命聖地延安，以熱血和青春譜寫抗戰史詩。」

譚美兒表示，當時延安是全國抗日救亡運動的中心，為投身救國的青年照亮前路；而香港在抗戰中同樣扮演關鍵角色，不僅是向國際社會宣揚抗戰的窗口，更是運送海外援助物資的重要樞紐。當時不僅有愛國人士赴前線救死扶傷，也有香港青年加入東江縱隊及港九獨立大隊英勇抗敵，展現出深厚的家國情懷。

署理康樂及文化事務署署長譚美兒於開幕典禮上致辭，向抗戰先烈致敬，並指出香港在抗戰時期不僅是宣揚抗戰的窗口，更是運送物資的重要樞紐。（梁鵬威攝）

她提到，香港抗戰及海防博物館肩負推廣抗戰歷史的使命，去年共舉辦超過1600節教育活動，吸引17萬人次參觀。她期望是次展覽能讓市民、特別是年輕一代從文物中領略前人的奉獻精神，銘記「天下興亡、匹夫有責」的民族氣節，從而培育家國情懷。她亦感謝陝西省各文博單位慷慨借出珍貴文物，促成這次陝港文化合作。

主禮嘉賓（右起）原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍、香港地方志中心總編輯劉智鵬、陝西省文物局副局長馬寶收、署理康文署署長譚美兒、中聯辦教青部二級巡視員崔峰、「憲法和基本法推廣督導委員會」下「愛國主義教育工作小組」組長陳清霞、博諮會主席蘇彰德，弘揚辦總監張銳森主持剪綵。（政府新聞處）

陝西省文物局副局長：盼港青理解家國一體 讓愛國精神代代相傳

陝西省文物局副局長馬寶收致辭時表示，去年8月他曾到訪香港抗戰及海防博物館商討合作，相隔一年見證展覽開幕，感到由衷高興。他形容抗戰時期的延安，是無數愛國青年「心馳神往的精神燈塔」，是次展覽以「青春」為主題、歷史為主線。他寄望香港青少年感悟延安精神的深厚底蘊，理解家國一體、命運與共，愛國情懷永久延續。

陝西省文物局副局長馬寶收於典禮上致辭，形容抗戰時期的延安是青年的「精神燈塔」，並寄語香港青少年透過展覽感悟延安精神，理解家國一體的意義。（梁鵬威攝）

當年赴延安青年與今時港青年紀相若 強化互動拉近歷史距離

博物館館長周俊基指出，展覽特意以「青春」為題，冀望拉近與年輕觀眾的距離，「很多人談及抗戰史，都是講述戰役和將領，但這次我們特意以青春為主題，就是想讓大家知道，當年奔赴延安的人，很多都是十多二十歲的年輕人，與現在香港的大中學生年紀相若。」

香港抗戰及海防博物館館長周俊基指「青春向延安」展覽籌備理念以「青春」為切入點，旨在拉近歷史與現代年輕人的距離。（梁鵬威攝）

大部分來港展出陝西文物從未離開過當地紀念館

周俊基特別指出，不少人誤以為香港與延安距離遙遠、歷史連繫薄弱，事實上兩地在抗戰期間血脈相連，「很多東南亞及海外的華僑青年，當年都是經香港轉赴延安；亦有香港本地青年瞞着家人，一路步行、搭貨車，衝過日軍封鎖線到前線抗戰。例如這次展出的《送寒衣》黑膠唱片，當年就是在香港灌錄，再輾轉送至延安前線供戰士收聽，這些就是兩地連結最活生生的證據。」

談及展品的珍貴性，周俊基補充，是次來港的陝西文物大部分從未離開過當地紀念館，機會難得，故館方加入大量互動元素，讓觀眾親身體驗，感受當年青年的理想與擔當，明白這段歷史離自己並不遙遠。

9件國家級文物首度在港亮相 展場設三大單元重現抗戰史

展場分為專題展覽廳、「互動延安」展區及「青春教室」教育角三部分。其中，專題展覽廳按歷史脈絡劃分為「同心抗戰 燈塔明亮」、「逐夢聖地 青春同行」及「背靠祖國 聯通世界」三大單元。

是次共展出約24組來自八路軍西安辦事處紀念館、延安文藝紀念館及中國人民抗日軍政大學紀念館的陝西革命文物。這批文物為首次離開陝西來港展出，當中包括5件國家二級文物及4件三級文物。

展示5件香港本地抗戰藏品 包括《送寒衣》黑膠唱碟

重點展品涵蓋1937年出版的《關於統一戰綫 一年來我們的抗日救亡主張》、著名女作曲家及鋼琴演奏家寄明使用過的德語鋼琴曲譜、1940年抗日軍政大學畢業證書、八路軍軍號，以及由十八集團軍政治部頒發、背面印有朱德題字「要鬥爭 要學習 要活潑 要勇敢」的青年模範獎章等。

除內地借出的革命文物外，展覽亦加入5件香港本地抗戰藏品，包括1938年愛國歌手林綺梅灌錄的抗戰歌曲《送寒衣》黑膠唱碟、1941年出版的《東方畫刊》，配合超過90幅珍貴歷史照片，全方位重現當年的抗戰場景。

在「互動延安」展區，特設八路軍裝備供參觀者體驗拍照，旁邊設有蓋章打卡專區；參觀者亦可製作展覽明信片。明信片背面附設二維碼，供參觀者掃描並分享觀展感受；電子分享站則開放公眾留言，內容會上傳至專屬網站供大眾瀏覽。「青春教室」教育角則配合多媒體裝置及「延安小知識」展板，介紹有關延安的歷史和非物質文化遺產等小知識，讓參觀者多角度認識抗戰史。

展覽期間，館方將舉辦專題講座、抗戰工作坊、經典影片放映及主題音樂表演等一連串特備節目，深入淺出地介紹延安的抗戰歷史及其與香港的連繫。