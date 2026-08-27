灣仔綠山居護老院4人染產碳青霉烯酶腸道桿菌　疑同層人交叉感染

衞生防護中心今日（27日）正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組，涉及灣仔綠山居護老院的一男三女，年齡介乎73至90歲，現時情況穩定。中心調查發現，上述4名人的感染源頭，可能來自該院舍同一樓層早前已知的另外一名在醫院感染的帶菌者。



中心人員巡查涉事院舍後，發現該院舍未有妥善執行相關的傳染病預防及控制措施，不排除細菌透過員工或被污染的環境在院內傳播。



衞生防護中心今日（27日）正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組，涉及灣仔綠山居護老院的一男三女，年齡介乎73至90歲，現時情況穩定。（社會福利署網站）

中心表示，近月接獲醫管局通知，灣仔區一間安老院同一樓層，有兩名院友因自身疾病需要入住公立醫院。他們的入院篩查樣本經化驗後，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，懷疑在該院舍受到感染。

中心接獲醫管局通知後，隨即展開流行病學調查及接觸者追蹤及篩查，發現另外兩宗帶菌個案。全部4名病人均屬帶菌者，分別為一男三女，年齡介乎73至90歲，沒有出現產碳青霉烯酶腸道桿菌感染的相關病徵，現時情況穩定。

衞生防護中心今日（27日）正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組，涉及一所安老院的一男三女，年齡介乎73至90歲。（資料圖片）

涉事院舍未有妥善執行傳染病預防及控制措施

中心的調查發現，上述4名近期發現的帶菌者的感染源頭，可能來自該院舍同一樓層早前已知的另外一名在醫院感染的帶菌者。中心人員巡查涉事院舍後，發現該院舍未有妥善執行相關的傳染病預防及控制措施，不排除細菌透過員工或被污染的環境在院內傳播。

中心已提醒院舍必須跟從指引執行所需措施，包括確保院舍內有足夠的潔手設施，加強員工和院友手部衞生，徹底清潔及消毒環境，同時建議院舍集中安置帶菌者在同一區域。

中心表示，會繼續調查個案群組，在院舍進行篩查，以確定有否其他帶菌者。中心亦會繼續對該安老院進行醫學監察。