Save Lily｜父母質疑為何讓他們與Danny分離求撤保護令　下午裁決

「Save Lily」事件的父母在港分娩誕下幼子Danny，因一度拒交DNA樣本和疏忽照顧兒童而被捕，法庭其後為Danny頒下三年的保護令（WKJP35/2026）。Danny父母今（28日）於西九龍裁判法院少年法庭，申請撤銷保護令。



案件經近1小時閉門聆訊，裁判官押後至今日下午3時半裁決。Danny的父親庭外指，醫生報告顯示Danny的身體並無不妥，沒有需要接受醫學護理和治療，他質疑為何要Danny和父母分離，但他們對下午的裁決並無信心。



Danny的父母曾偉邦和關佩仙到法院要求撤銷社署對Danny的保護令。(朱棨新攝)

Danny的父母曾偉邦和關佩仙稱他們一家人相處和睦，亦不涉暴力，不明為何要讓Danny與他們分開。（香港01攝）

Danny父母在港通過在家分娩方式誕下幼子Danny，惟他們曾一度不肯提供DNA樣本，Danny其後被社署帶走。（資料圖片）

Danny父母申請撤銷保護令

案件今在西九龍裁判法院再訊，處理社署的進度報告，同時Danny的父母曾偉邦和關佩仙亦有出席聆訊，並欲申請撤銷保護令。

父指社署隱瞞重要證據

聆訊後，曾偉邦在庭外指申請撤銷保護令的其中一個原因，是社署隱瞞重要證據，令他們無法有效辯解。他指社署在過往聆訊中沒有提供其依賴的醫生報告和Danny的病歷，裁判官提證兩人引用《個人資料（私隱）條例》索取資料。

家人相處和睦亦不涉暴力

曾偉邦強調，醫生報告顯示Danny的身體並無不妥，沒有需要接受醫學護理和治療，質疑為何要Danny和他們分離。他續指，要把兒童和父母分離，應是兒童受暴力或性侵一類最嚴重的情況，惟他們家中沒有暴力事件發生，家人相處亦和睦。但他指，沒有信心可成功申請撤銷保護令。