今日新聞8分鐘｜私家車相撞電單車後逃逸｜老翁靠車身的士突駛走

車Cam｜將軍澳隧道口私家車自炒 彈珠式連撞兩壆反彈 司機無傷

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（28日）流傳一段影片，長約10秒，昨日下午4時37分，一輛私家車沿將軍澳路右線往將軍澳方向行駛，駛至將軍澳隧道口時，突然「自炒」撞向右邊斜台式石壆，車身一度向左傾側，但沒有反車，私家車繼而失控越過雙白線衝入管道，撞向左邊石壆，然後反彈返回右線，儼如彈珠台。

尾隨車輛「車Cam」一直拍攝，片中傳兩把男子驚呼，分別用英文爆粗「Shxt」、「What? He was sleeping?」。

馬鞍山錦英苑水池遭投大量洗衣球 一魚亡多隻龜灼傷 42歲男被捕

馬鞍山錦英苑第二期周三（26日）發現有人將大量化學洗衣球扔進屋苑水池，導致整個水池起泡，多隻龜被化學物質灼傷，以及一條魚死亡。救援動物組織「龜途」在社交平台公開事件，批評兇徒此舉是「謀殺」水池中的生物。沙田警區刑事調查隊第五隊接手調查後，於昨日（28日）以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名42歲男子，他現正被扣留調查。

鬼油｜跨部門搗香港仔黑幫非法燃油供應鏈 檢4150升汽油拘一人

警方西區警區反三合會行動組聯同水警總區刑事部、消防處及海關，昨日（27日）展開跨部門聯合執法行動，瓦解一個活躍於香港仔避風塘、具三合會背景的非法燃油供應鏈。警方指出，該集團利用貨車將燃油運抵碼頭後以舢舨轉運，並將停泊在避風塘內的船作流動油庫，主要向走私船供應燃油。

人員在貨車及避風塘舢舨上，共檢獲約4,150公升「鬼油」，市值約13.6萬元，應課稅值約2.5萬元；並拘捕一名34歲涉案男貨車司機。

車Cam｜大圍私家車攔腰撞電單車後逃逸 熱心司機用AED即場急救

今日（29日）凌晨一時許，一輛電單車沿車公廟路駛往顯徑，至大圍迴旋處時，被一輛由紅梅谷路駛來的私家車攔腰撞到，電單車司機受傷倒地，但私家車未有停車，反而不顧而去。尾隨有司機見狀落車為傷者急救及報警，警方和救援人員到場後，將46歲姓歐陽的電單車男司機送院治理，他送院時清醒，但手及腰部受傷。其後警方在大圍名城對開發現肇事私家車，但司機不見蹤影。警方正調查意外成因及追尋私家車司機下落。

落車救人的司機余先生向《香港01》提供事發時的車Cam片段，顯示一輛白色平治私家車沿紅梅谷路往大圍方向行駛，疑未有留意路面情況，直接駛入大圍迴旋處，攔腰撞向一輛電單車。電單車司機當場飛跌在地，肇事私家車短暫停留後竟不顧而去。

有片｜石硤尾老翁靠車身借力落車 的士突駛離致重摔倒地

網上流傳片段，顯示昨日（27日）晚上8時36分，石硤尾大坑西新邨民強樓對開斜路，一輛市區的士駛至中線，在雙黃線附近停車，一名身穿橙色衫、手持長傘且行動不太俐落的老翁準備下車。片段可見，老翁腳步不穩，需借力抓住車門，經過屢次嘗試才緩緩撐起身，勉強站穩並關上車門。然而，老翁當時仍靠着車身，司機懷疑未有察覺，即開車離開。老翁頓時失去平衡，整個人重重摔倒在地，司機見狀才立即停車，影片最後可見一名男子上前查看其狀況。片主直斥，「睇都唔睇清楚就開車，有人跌倒仲要開車走。」

影片引起網民熱議，有網民斥責司機不負責任：「明睇到個乘客對腳不便，咁急開車做乜，開遲啲唔得，意外發生，好似唔關佢事，但都應要入佢數」、「後腦落地分分鐘變植物人」。

西藏泥石流｜尼泊爾隧道救出350人 民眾滿身泥濘匍匐脫困

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生泥石流，造成大量人員傷亡，救援人員正爭分奪秒搜救被困人士。尼泊爾總理辦公室28日在社交媒體發文，稱軍方正在一處遭洪水淹沒的水力發電工程隧道展開救援行動。他們已救出超過350名工人及當地居民，正尋找100名被困其中的人員。

彭博社28日報道，該發電廠位於首都加德滿都以北約70公里處的蘇瓦縣（Rasuwa），坐落在特里蘇里河（Trishuli River）上游，同時也是受泥石流影響最嚴重的地區之一。

江蘇連雲港集中銷毀非法煙花突爆炸 570戶民宅玻璃震碎牆壁裂開

江蘇連雲港市東海縣安峰鎮日前進行非法煙花爆竹集中銷毀作業時，現場突然發生猛烈爆炸，強大的衝擊波甚至跨越行政區，造成鄰近阿湖鎮多個村落大量民宅玻璃碎裂、牆體龜裂，累計超過570戶房屋受到影響。

有片│廣東7歲女迷路 向警察畫｢抽象母親｣喊｢我是中國人｣超爆笑

近日，廣東湛江徐聞縣一名7歲小妹妹迷路被路人送到派出所，期間被警員追問父母信息時，她竟用極簡抽象的線條畫出媽媽的「樣子」，之後被問及她是不是本地人時，她更是一臉認真回答「我不是本地人，我是中國人」，神回覆讓人狂笑不已！