宏福苑法團前委員江祥發被控兩項詐騙及一項洗黑錢罪　本周二提堂

大埔宏福苑時任法團管理委員會（第12屆管理委員會）委員江祥發及妻子，涉嫌詐騙「百份百擔保特惠貸款計劃」逾數十萬元貸款及處理該筆金錢，5月中被捕，正在保釋當中。據了解，江祥發被落案起訴，被控兩項詐騙及一項洗黑錢罪，案件本周二（9月1日）提堂。



江祥發5月14日被捕，到16日獲准保釋，在警署門口表示「多謝大家支持同關心」，強調「今日以後唔接受任何訪問」，以後不再回應任何事件。（資料圖片／陳永武攝）

4月20日聽證會，江祥發旁聽後接受傳媒訪問。（資料圖片／馬耀文攝）

政府於2020年4月，透過香港按揭證券公司推出「百份百擔保特惠貸款」計劃，支援受疫情影響的中小企渡過難關。根據計劃，若要符合申請貸款資格，企業須證明公司自2020年2月份起「任何月份的營業額」，與2019年1月至2020年6月間「任何一個季度的每月平均營業額」下跌至少三成。

據了解，江祥發及其張姓妻子同為「藝鍶室內設計工程有限公司」董事。警方5月中表示，接獲報案懷該公司騙取政府「百分百擔保特惠貸款」。

新界南總區重案組今年5月14日於元朗區拘捕一名本地男子及一名本地女子（64及62歲），涉及罪名分別是「串謀欺詐」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），兩人16日獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到，案件交由新界南總區重案組1A隊跟進調查。

4月23日，大埔宏福苑前法團成員江祥發上樓收拾。（資料圖片／翁鈺輝攝）

江祥發家住宏仁閣，亦為宏福苑法團管理委員會（第12屆管理委員會）時任委員，他曾於第三輪宏福苑獨立委員會聽證會出庭作供。江祥發在宏福苑火災後不時接受傳媒訪問，亦有到多場聽證會旁聽。宏福苑火災後，曾有居民「聯署」要求政府協助及督促屋苑管理人合安管理公司盡快召開業主大會，並指收集到超過500戶居民簽名，惟「聯署」毋須任何住戶證明，任何人均能無限填寫，惹來質疑。

江祥發曾到第三輪第15場聽證會（4月20日）作供，哽咽稱火災是不可磨滅的烙印，又指工程期間曾出現多個警號，有再三提醒政府部門加強跟進。他亦指新舊法團管委會，都曾投訴工人吸煙問題。他又建議政府煞停大維修，再重長計議，認為法團委員大多是退休人士，對工程認識不深。