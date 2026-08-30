何敬康倡德國牧羊犬列禁養狗類別 動物組織反駁：缺乏科學依據
撰文：董素琛
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近日接連發生狗隻襲擊致命事件，立法會議員何敬康曾在接受傳媒訪問時建議，將包括德國牧羊犬在內較有攻擊性的狗種列入禁養狗隻的類別。德國牧羊狗協會今（30日）發聲明抗議，指完全不認同何對德國牧羊犬的描述，批評他的言論缺乏科學及專業依據，以及對德國牧羊犬的最基本認識。
何敬康指名應禁養德國牧羊犬等較有攻擊性品種
本月內接連發生狗咬狗及「狗咬死人」事件，其中，「狗咬人」事件中涉事的狗隻料有格鬥犬血統，引起廣泛關注。立法會議員何敬康在接受訪問時建議規管狗場，只有持特定牌照、滿足指定環境和規管要求的場地，才可購買或領養狗隻，又認應將德國牧羊犬等較有攻擊性的品種，列入禁養狗隻的類別。
協會：德國牧羊狗是非常溫存工作犬和伴侶犬
德國牧羊狗協會表示，德國牧羊犬是人類最忠誠的朋友，是情緒高度穩定、服從性舉世公認的「非常溫存的工作犬和伴侶犬」，亦是全世界每一個國家和地區首選的民間警犬及社區巡邏犬，包括內地及香港警隊均會用德國牧羊犬作警衛犬。
協會指，將工作犬種誤歸類為格鬥犬，是錯把馮京當馬涼，不僅缺乏科學及專業依據，亦會對現有犬隻飼主及工作犬體系造成不必要的誤解與打擊，希望各界不為缺乏基本常識的謬論而誤導，珍惜德國牧羊犬對人類的忠誠和深愛。