今日新聞8分鐘｜背心男攔巴士擲外賣｜行山女圖強行騎牛失敗

梅艷芳媽媽逝世 長子梅啟明認屍：不擔心殮葬權

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽），昨日（30日）早上於銅鑼灣禮頓道家中疑進食時陷入昏迷，送院搶救後不治，享年102歲。梅媽遺體被舁送到西環域多利亞公眾殮房，其長子梅啟明今日（31日）早上10時45分左右，偕梅媽的女助手到來辦理認屍手續。

梅啟明表示，預計採用土葬儀式辦理母親的後事，又直言不擔心殮葬權的問題：「你係佢個仔，永遠都係佢個仔。脫離關係？中國人習俗嚟講係無呢樣嘢。」

西環老翁疑無牽繩放狗咬傷人 5日後再無扣狗繩

西環堅尼地城上周二（25日）晚上有一名女狗主遛狗時，遇到一名75歲陌生老翁和其飼養的雌性混種狗，兩狗見面即有衝突，護犬心切上前阻擋，右腳被混種狗咬中受輕傷送院，老翁其後連人帶狗往皇后大道西方向離開，女傷者的梁姓男友追了大約一公里，對方一度停步。案件當時列為「被動物咬噬」，轉交漁農自然護理署轄下的動物管理中心跟進。

《香港01》今日（30日）凌晨收到梁生的報料，同日凌晨零時許，梁生在加多近街海濱長廊偶遇該名老翁和其寵物犬，同樣沒有牽上狗繩和戴上狗口罩，雙方狹路相逢，梁生認為老翁做法危險，報警求助，同時要求老翁留在現場，老翁見狀立即為寵物犬牽狗繩，連人帶狗往士美菲路方向急走，在大街小巷左穿右插，梁生一邊拍片，一邊尾隨對方。

馬鞍山女子圖強行跨騎牛隻 拍片者怒喝止獲網民激讚

今日（30日）網上流傳一段影片，可見有一名戴黃色帽的女行山客，於馬鞍山昂平附近山頭，多次嘗試騎上一隻躺在草地上休息的牛隻，並手拍其背部。女子隨後更伸出左腿跨上牛牛，惟該隻啡色牛懷疑受驚隨即「擰頭」。黃帽女隨即大叫一聲，之後若無其事再撫摸牛隻，惟牛隻再度扭動頭部，拍片者見狀向女子呼喝「喂！唔好呀喂！」後，女子才停手步離現場。另外在旁的白帽男亦疑為女子的友人，手持電話替她「打卡」。

影片引起網民熱議，有人怒斥：「坐落去，Body Language已經明顯反感，仲要走之前去掂多下。」、「真係cls，同野外動物互相尊重係咪好難？」及「我係牛都想撞佢落山」等；亦有網民呼籲報案及感謝片主喝停：「呢啲真係要報警」、「多謝你叫停佢。」、「萬一佢哋騎落隻牛牛，被牛牛起身撻落地，又會話有攻擊性，要強力部門人道毁滅，好彩樓主救香港野生牛族一命！」

觀塘背心男疑攔巴士罵車長 用遮及外賣掟車身送院檢查

觀塘發生巴士懷疑被人攔截及破壞事件，一名涉案男子懷疑用雨傘及外賣掟向巴士車身，隨後被趕到的警員制止。經調查後，涉案男子由救護車送院檢查，事件中沒有其他人受傷。案件暫列作「發現懷疑精神紊亂人士 」。

迪士尼的士疑濫收逾200元過橋費 遊客：打破對香港的濾鏡

網上流傳一段短片，拍下疑有的士司機向內地遊客濫收車資。近日有遊客在香港迪士尼樂園搭乘市區的士往荃灣，抵達目的地時司機以「過橋費」為由，竟足足多收232元。

當時乘客不虞有詐付款，事後發現青嶼幹線早已豁免收費，無奈發帖直嘆「一次糟糕的打車經驗，打破了我對香港的濾鏡」，離譜行徑亦引發網民熱議，直斥「影衰曬的士行業」。

已故亞洲影后林黛墓碑遭塗鴉 網斥：必有報應

曾四度榮獲「亞洲影后」殊榮的影星林黛（原名：程月如）於1964逝世，年僅29歲，長眠於跑馬地天主教聖彌額爾墳場。據了解，林黛墓碑疑遭人塗鴉毀壞，尚待修葺。事件引發網民憤慨，怒斥：「破壞墓者，必有報應！」、「啲人咁痴線，攪破壞有咩意思？」

《香港01》記者今日（30日）到場視察，發現墳墓位置被膠帶圍封，石碑貼上告示，指墓地遭塗鴉，正聯絡林黛家人商議修葺安排；告示貼出日期為8月15日。記者於現場未見塗鴉，但墓上有部份位置，被新簇的白色油漆遮蓋。據保安員透露，附近有修女墳墓亦疑同遭破壞，有挖掘痕跡。

塞浦路斯載267人渡輪翻船至少7死 多艘船及直升機前往救援

路透社引述當地傳媒報道，一艘載有267人的渡輪周日（30日）在塞浦路斯北部海域翻船，目前已造成7人死亡。搜救工作正在進行中。

世界人形機器人運動會 「傷員」被擔架抬走

第二屆世界人形機器人運動會正在舉行，據《新京報》報道，在比賽過程中受傷的機械人也會像人一樣，被職員用擔架抬走。現場觀眾拍下的救援影片也在網上爆紅，有人將救援隊職員笑稱為「機械人運動會上最忙碌之人」。

河北商場Benz失控暴衝 撞毀護欄後輪懸空

河北省邯鄲市一間大型購物中心23日傳出恐怖事故，一輛平治（Benz）展示車突然失控暴衝，隨後更撞上扶手電梯和護欄，將近半截車身就這樣「懸在半空中」，畫面曝光後引起熱議。