車輛新領牌制實施後首宗定罪個案　車主44個月未領牌遭罰款3000元

車輛登記及領牌新制度將於去年12月22日起實施，在新制度下，未領牌車輛將一直登記在車主名下，車主須為其車輛負上責任，解決不當棄置車輛的問題。運輸署指，一名登記車主因其車輛長期未領牌達約44個月，違反車輛登記及領牌新規定，今日（31日）於粉嶺裁判法院被判罰款3,000元，是新規定下首宗被定罪個案。



運輸署歡迎判決，指判決向所有登記車主發出清晰信息，未領牌車輛將一直登記在車主名下。車主有責任遵從新規定，及時妥善處理車輛。



電單車是本港常見的廢車，過往有團體關注後巷棄車問題。（資料圖片）

運輸署指新制度為解決不當棄置車輛問題。（資料圖片）

2025年12月22日起 車主必須在3個月內領牌、拆毀或永久送離香港

新規定自2025年12月22日起實施，署方陸續向兩年或以上未領牌車輛的車主發出通知書。車主必須在發出日三個月內為其車輛領牌、拆毀或永久送離香港，其後提交證明文件予署方並取消車輛登記。

根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章），違例者首次定罪最高可罰款10,000元和監禁三個月；其後每次定罪最高可罰款25,000元和監禁六個月。檢控工作仍在繼續。

定罪後未交罰款 運輸署可拒絕向被定罪車主發出或續發駕駛執照

發言人提醒車主，定罪後如未清繳罰款，署方可根據法庭命令，拒絕向被定罪車主發出或續發駕駛執照，同時不處理涉事車輛及被定罪車主名下其他車輛的過戶通知，以及拒絕向涉事車輛及被定罪車主名下其他車輛發出車輛牌照。個別車主如有實際困難而未能採取所需行動，或有合理理由不為其車輛領牌，可向運輸署申請豁免。

署方又指，車主可善用運輸署「牌證易」網上平台查閱名下車輛牌照屆滿日期，並妥善處理未領牌車輛。署方會繼續透過宣傳和公眾教育，提醒車主遵守新規定。

電單車是本港常見的廢車，過往有團體關注後巷棄車問題。（資料圖片）

後巷不時有人遮置廢置車輛，需要政府清理。(資料圖片／卓永興FB)