中西區地區康健中心開幕 范婉雯：冀基層醫療開支佔比增至4成
撰文：蕭通
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基層醫療署轄下中西區地區康健中心周一（8月31日）舉行開幕禮，醫務衞生局副局長范婉雯致辭時表示，政府一直以地區康健中心作為基層醫療服務的樞紐，協調社區醫療資源，藉此推動「重預防、早治理」的觀念。
范婉雯表示，現時全港有10間地區康健中心及8間地區康健站，包括主中心及附屬中心等合共超過100個服務點，已在社區建立初具規模的基層醫療健康服務網絡。截年6月底，全港18區地區康健中心／地區康健站的會員人數約60萬人。
她又表示，地區康健中心是強化基層醫療的重要一環，根據最新發表的2024／25年度《本地醫療衞生總開支帳目》，基層醫療開支佔整體醫療衞生經常性開支超過三成，長遠更期望可提升至佔比三成半甚至四成，以建立一個可持續的醫療健康系統，應對慢性疾病日益普及的挑戰。
中西區地區康健中心由東華三院負責營運，位於上環德輔道中308號七樓及八樓的主中心，已於去年9月投入服務；而位於堅尼地城卑路乍街100號地鋪的附屬中心，亦於去年12月投入服務。
其中，主中心設有診療室、互動健體訓練室、復康設施、智能器械及健身系統等，為會員提供慢性疾病管理及社區復康服務。由護士、營養師、物理治療師、職業治療師及藥劑師等組成的跨專業團隊，為市民提供各項政府資助的基層醫療服務。
地區康健中心歡迎市民登記成為會員，會獲中心職員安排接受健康評估及配對家庭醫生，再按需要安排他們參與合適的篩查計劃。
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